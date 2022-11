Non c’è nulla di meglio che dell’approfittare delle offerte su Amazon per i Black Friday Days, per acquistare il tablet Android per eccellenza ad un super prezzo. Il Samsung Galaxy Tab S8 è tra i tablet più richiesti sul mercato, sia da professionisti che da studenti universitari. Questo è un dispositivo che può letteralmente svoltare le vostre giornate ed oggi lo potete acquistare a soli 631,00 €. Non temete se non avete la possibilità di acquistarlo in un’unica soluzione; grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete comprare pagandolo in comode rate a tasso zero. Rate che partono dal mese dopo dell’acquisto, una volta che avete deciso se effettuare il reso oppure no. Tuttavia, ci sembra ovvio dire che questo è un tablet di cui non vi pentirete minimamente.

Samsung Galaxy Tab S8: perfetto per gli studenti dell’Accademia di belle arti

La serie dei tablet Galaxy Tab S8 include la nuovissima S Pen con attacco magnetico sul retro del dispositivo per la ricarica. Scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e mettere nero su bianco tutte le vostre idee sarà semplicissimo. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android S8 è perfetta per tutti gli artisti dell’Accademia di belle arti, ma non solo consente a tutti gli universitari di prendere appunti in maniera smart e di raggiungere livelli di multitasking mai visti primi.

La doppia fotocamera anteriore del Samsung Galaxy Tab S8 offre un eccezionale campo visivo, per video 4K eccezionali. L’inquadratura automatica mette al centro i soggetti che parlano. La fotocamera è anche in grado di adattare lo zoom per rendervi più partecipi della scena. Questo tablet è davvero eccezionale sotto tutti i punti di vista e non troverete di meglio nel panorama Android a questo prezzo. Compratelo subito a soli 631,00 €, prima che le offerte del Black Friday finiscano.