Gli smartwatch Samsung sono tra i dispositivi del genere più popolari nello spazio Android e il suo modello di punta, il Galaxy Watch 5, è stato lanciato solo pochi mesi fa ed ora è già disponibile in offerta su Amazon. Il modello da 44 mm costa solo 238,53 €, uno sconto fino al 27%. Uno smartwatch può aiutarti a tenere d’occhio la tua salute e rispondere a notifiche importanti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche quando non hai lo smartphone a portata di mano. Vi ricordiamo inoltre che, grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete acquistarlo tranquillamente a rate a tasso zero. È un ottimo modo per stare sempre attenti al portafoglio.

Samsung Galaxy Watch 5: il top smartwatch Android, oggi in offerta su Amazon

Proviamo a descrivere rapidamente le cose principali che puoi fare con il tuo Galaxy Watch 5. Con una tecnologia di monitoraggio migliorata, puoi capire la qualità del tuo sonno. Puoi pianificare l’ora di andare a dormire, rilevare quando russi, conoscere e monitorare le fasi del sonno (veglia, sonno leggero, sonno profondo, REM) con 8 simboli animali.

Il potente sensore Samsung BioActive 3 in 1 sul Galaxy Watch 5, monitora efficacemente la pressione sanguigna con tre sensori di salute: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore elettrico della frequenza cardiaca (ECG) e sensore ottico della frequenza cardiaca. ti stai allenando? Questo smartwatch può contare i tuoi passi, le calorie e persino monitorare la tua routine quotidiana. Inoltre, supporta oltre 90 allenamenti che possono essere monitorati tramite l’orologio.

Sono necessari circa 30 minuti per caricare questo smartwatch dallo 0% al 45%. Il Galaxy Watch 5 è dotato di una batteria più grande rispetto al suo predecessore, un tracker e una ricarica rapida per tenerti in funzione. Affrettati e prendi il nuovo Samsung Galaxy Watch 5 a soli 238,53 €, un prezzo che si esaurisce rapidamente.