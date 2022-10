Quando ci siamo imbattuti in questa offerta, anche qui in redazione abbiamo spalancato gli occhi. Perché non si può restare indifferenti all’incredibile sconto del 48% sul Samsung Galaxy Watch4 in queste ore attivo su Amazon. Ciò significa che puoi acquistare lo smartwatch a soli 139,99 euro, e puoi pagare anche a rate con il servizio gratuito dello store digitale: 5 rate da 28 euro al mese. Noi, non abbiamo parole.

A differenza degli orologi tradizionali, il Galaxy Watch4 ti aiuta in tutto, non solo ad arrivare puntuale a scuola o all’università. È considerato uno dei migliori smartwatch in circolazione, e per degli ottimi motivi: monitora l’attività fisica (e ti permette anche di gareggiare con amici a parenti), tiene d’occhio i dati sulla tua salute, e ti informa sulla qualità del sonno.

A proposito della salute, c’è qualcosa di assoluto rilievo da segnalare. Il Samsung Galaxy Watch4 non è solo un cardiofrequenzimetro, ma può addirittura eseguire elettrocardiogrammi e misurare la pressione sanguigna in tempo reale. Parliamo di funzioni pazzesche che possono essere a tua disposizione con una spesa (irrisoria) di soli 139,99 euro.

Per quanto riguarda il design, è promosso a pieni voti. La cassa in alluminio – da 40mm in questo caso – è circolare e abbraccia un display AMOLED da 1,2 pollici che puoi personalizzare con quadranti e complicazioni per accedere rapidamente alle funzioni e alle app che preferisci.

Il sistema operativo è wearOS, la compatibilità è estesa agli smartphone che eseguono almeno Android 6.0 e con un minimo di 1.5GB di RAM.

