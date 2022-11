Con il Samsung Galaxy Z Fold 3 puoi avere 2 dispositivi in ​​uno, un flagship e un tablet, ma al miglior prezzo della gamma. In effetti, il Galaxy Fold è il dispositivo pieghevole più famoso in Europa ed è un top di gamma sotto ogni aspetto, ma si apre per essere un tablet a tutti gli effetti. Immagina quanto le tue giornate universitarie possano migliorare con un prodotto come questo e non ci saranno limiti alla tua produttività. Stiamo parlando dei dispositivi domestici Samsung, quindi qualità e affidabilità sono garantite. Puoi acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 3, il telefono pieghevole definitivo, a soli € 1.249,06 su Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold 3: il modello da 512 GB oggi costa meno di quello da 256 GB

Il prezzo potrebbe spaventarti a prima vista, ma un dispositivo del genere è un vero affare a questo prezzo. Pensa che lo Z Fold 4 è uscito poche settimane fa, ma con un prezzo di 2.000 euro è praticamente lo stesso dell’anno scorso. Così puoi acquistare oggi il Fold 3 a soli 1.249,06 €.

In effetti, il Samsung Galaxy Z Fold 3 è un fiore all’occhiello da ogni angolazione, con doppi display AMOLED ad alta risoluzione e alta frequenza di aggiornamento e un potente suono stereo, è un ottimo dispositivo per la riproduzione di contenuti multimediali. Il campo della fotografia ti consente di scattare bellissime foto in qualsiasi condizione di luce e i tuoi selfie saranno l’invidia di tutti i tuoi amici del college.

Sotto la cornice, troviamo il processore di punta di Qualcomm dello scorso anno, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Questo smartphone è veloce e fluido e adatto a qualsiasi tipo di utilizzo. Inoltre, una ROM così grande ti consente di conservare tutti gli appunti, le foto e i file di cui hai bisogno per il college. Ti ricordiamo infine che con il servizio Cofidis di Amazon puoi pagare comodamente a rate.