Non potete rischiare di perdere tutti i vostri file dell’università e foto di una vita, per tenere questi dati al sicuro dovete fare sempre un back-up di tutti i vostri materiali su sistema di archiviazione esterno. La soluzione migliore è quella di scegliere il Sandisk Extreme, un SSD esterno con memoria da 500 GB, costruito e pensato per i professionisti, è perfetto per custodire tutti i file più importanti della vostra vita. Questo fantastico dispositivo, oggi è in sconto FOLLE del 34% su Amazon, infatti lo potete comparare a soli 102,48 €, un prezzo che lo sta facendo andare letteralmente a ruba. Inoltre sappiate che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo comprate oggi, ma iniziate a pagarlo dal mese prossimo, in comode rate a tasso zero.

SanDisk Extreme SSD: il miglior alleato che potreste comprare per archiviare i vostri dati

I motivi per la quale dovete approfittare subito di questa offerta, sono pressoché infiniti. Iniziamo parlando del suo design estremamente compatto e leggero; potete portare il SanDisk Extreme ovunque voi andiate, per poter avere i vostri documenti sempre a portata di mano. Ma non dovete farvi ingannare dalle sue dimensioni, anche se piccolo, questo SSD esterno è estremamente robusto, con una certificazione che lo garantisce anche contro urti e cadute.

Grazie alla tecnologia nvme per prestazioni da SSD con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un’unità di storage portatile ad alta capacità, perfetta per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche. In poche parole il SanDisk Extreme è estremamente veloce sia a scrivere che a leggere dati, per garantirvi sempre prestazioni fulminee.

Non c’è da meravigliarsi se questo SSD è il più cercato da professionisti di ogni settore. Approfittate di questa incredibile offerta e comprate il SanDisk Extreme SSD da 500 GB ad un prezzo di soli 102,48 €.