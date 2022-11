Quando arrivano gli sconti del Black Friday su Amazon la maggior parte delle persone cerca offerte sulla tecnologia o prodotti prevalentemente costosi come smartphone e notebook. Tuttavia questi strabilianti sconti sul noto e-commerce americano, possono essere sfruttati anche per comprare oggetti di uso quotidiano a prezzi stracciati. Un esempio potrebbe essere la carta igienica, spesso la maggior parte delle persone arriva a comprare i nuovi rotoli quando ormai è troppo tardi. Per questo motivo potrebbe essere comodo e conveniente farsi una grande scorta di rotoli di carta igienica a casa, sfruttando questa offerta su Amazon, 84 rotoli di carta igienica Scottex a soli 31,99 €. Praticamente stiamo parlando di un prezzo di 0,38 € a pezzo, grazie a uno sconto del 46%.

Scottex 84 rotoli: meglio farsi la scorta di carta igienica con un prezzo così basso

Amazon è nata dalla mente folle di Jeff Bezos che aveva intenzione di creare un luogo sul web dove vendere di tutto e di più e in effetti Amazon oggi è il più grande e-commerce al mondo dove si può trovare sconti ed oggetti di ogni tipo. Tuttavia, spesso questo portale viene utilizzato soltanto o principalmente come punto di riferimento per elettronica e dispositivi tech. I Black Friday sono giorni di sconti pazzi che invadono le pagine dei vari prodotti su Amazon, quindi potrebbe essere il momento giusto per far scorta di quelle cose di cui ci ricordiamo solo quando ormai è troppo tardi, ad esempio la carta igienica.

Una di queste offerte di cui pochi ne approfittano, riguarda le Scottonelle, ovvero 84 rotoli di carta igienica della Scottex, ad un prezzo di soli 31,99 €, grazie a uno sconto del 46%, su quello che è un prezzo già basso di partenza. Non usate Amazon solo per dispositivi tech e scoprite su quanti prodotti potete risparmiare, leggendo i nostri articoli.