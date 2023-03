Una giovane studentessa dell’Einaudi di Cremona ha vissuto un momento difficile quando si è sentita male in classe. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, la ragazza è stata supportata da compagni e insegnanti, che non l’hanno mai fatta sentire sola, e sono stati al suo fianco in questo periodo non facile. Riconoscente per l’affetto e la vicinanza ricevuti, una volta uscita dall’ospedale ha deciso di esprimere la sua gratitudine con un gesto simbolico, donando un omaggio floreale ai suoi compagni e ai suoi professori.

Regala fiori a compagni e prof per ringraziarli

La studentessa ha scritto una lettera per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e, in questa, ha spiegato il motivo della sua scelta di donare un fiore a ognuno di loro. Ha ringraziato per le parole di incoraggiamento, le visite in ospedale e per l’affetto dimostrato nei suoi confronti. La giovane ha scelto una rosa blu per il suo compagno di classe che è stato il primo a visitarla a nome di tutti i compagni. La rosa blu simboleggia la gratitudine e la fiducia, ed è stata scelta per esprimere il suo apprezzamento per il suo gesto gentile e significativo.

Per la sua insegnante, con la quale vanta un rapporto speciale, ha invece scelto una composizione floreale, come segno di riconoscimento per il tempo e la dedizione che ha mostrato nei suoi confronti, nonostante i suoi impegni familiari. In particolare, la ragazza ha apprezzato il fatto che l’insegnante abbia risposto ai suoi messaggi durante il periodo in cui era ricoverata, dimostrando di essere una figura importante nella sua vita.

L’importanza della gratitudine ed il valore della riconoscenza

In un’epoca costellata da quotidiani episodi di violenza nelle scuole, il gesto di questa studentessa è come una boccata di aria fresca che dimostra l’importanza della gratitudine e della riconoscenza. Alle volte un semplice gesto simbolico può avere un grande impatto. In un momento di difficoltà, il supporto dei compagni e degli insegnanti può fare la differenza, e la giovane studentessa ha voluto dimostrare la sua gratitudine nei loro confronti in un modo semplice ma significativo. Che potrebbe, perché no, ispirare anche altri ragazzi a dare il giusto valore al supporto degli altri.

