Sirenetta curvy a Monopoli: la polemica

A Monopoli i ragazzi del liceo artistico hanno dato vita ad una scultura di una sirenetta che si trova a piazza Rita Levi Montalcini e che ha suscitato molto scalpore. Nella piazza in questione si stanno svolgendo dei lavori di rinnovamento da parte del comune con inclusa una area giochi per i più piccoli ed anche aree verdi. Proprio recentemente è stata creata una scultura dal titolo Il mare che raffigura una dea che però è stata considerata fin troppo provocante. A dare vita a questa creazione gli studenti come parte di una esercitazione a tema marino. In realtà è stata la stessa amministrazione ad approvare il bozzetto proposto da alunni e professori, quindi le polemiche sono iniziate in seguito, quando le foto della statua definita “curvy” hanno fatto il giro del web.

Sirenetta curvy a Monopoli: il caso

“Se proprio vogliamo attribuire un significato la statua potrebbe essere interpretata come un tributo alla donna, bella anche se con forme morbide, contrapponendosi ai modelli di perfezione femminile promossi dalla pubblicità“, ha spiegato il dirigente scolastico a Tele Bari. Anche il sindaco Annese ha confermato che l’opera in questione non si tocca. Ha aggiunto il consigliere regionale Stefano Lacatena: “Probabilmente è la prima volta che mi capita di intervenire in una polemica per un’opera d’arte non ancora inaugurata. Ciò che sta accadendo nella mia Monopoli, intorno alla statua della sirena, ha dell’incredibile. Leggo ovunque sui social commenti di vario tipo: dalle critiche più feroci e “bacchettone” a veri e propri insulti nei confronti dei ragazzi che la hanno realizzata. Cito in parte l’articolo 33 della nostra amata Costituzione: L’arte e la scienza sono libere“.

Sirenetta curvy a Monopoli: bene o male purché se ne parli

Effettivamente da giorni non si fa che parlare di altro in città e non solo. Sono tanti i turisti accorsi a Monopoli per un selfie con la famosa statua. Addirittura la notizia è stata anche ripresa da Fiorello nel suo Viva Rai 2, definendo la statua come “Pronta per Only Fans“. Ovviamente le polemiche non sono ancora finite…

