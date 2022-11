Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un prodotto davvero molto interessante. Si tratta di una smart tv Sony Bravia XR nera di ultima generazione, che ora potrete acquistare a 1.126,00€, invece di 1.899,00€, andando a risparmiare un bellissimo 41% sul prezzo iniziale.

Grazie alla tecnologia OLED di questo televisore Sony avrete colori eccezionali, neri puri per profondità e texture realistiche, e angoli di visione superiori. Inoltre l’Acoustic Surface Audio+ combina due attuatori e un subwoofer centrale per creare un suono coinvolgente che si muove con l’immagine, con dialoghi chiari e naturali e bassi potenziati.

Grazie alla tecnologia XR, i televisori Bravia XR offrono un gameplay ultra-reattivo e fluido con la modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1 e una frequenza di aggiornamento variabile, perfetti anche per sessioni di gameplay a qualunque console vogliate.

Questa smart tv di Sony è anche compatibile con Bavia Cam, permettendovi di ottimizzare le immagini e l’audio in base alla vostra posizione all’interno della stanza. Inoltre un sensore di luce e colore regolerà le immagini in base alle condizioni di illuminazione della casa in quel momento.