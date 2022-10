Parti Per un’avventura Piena di divertimento e d’azione con questo divertentissimo gioco per Nintendo Switch “Snack World: Esploratori di Dungeon” versione Gold.

Lo trovi in super offerta su Amazon a soli 19,98€ grazie alla promozione shock del 60%, che cosa aspetti? Aggiungilo subito al carrello e completa l’acquisto, potrebbe rilevarsi anche un fantastico regalo di Natale.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al servizio in abbonamento.

Salva la città di Tutti Frutti in questo gioco per Nintendo Switch

Parti per un’avventura che ti farà perdere la condizione del tempo grazie all’alto tasso di divertimento presente in questo fenomenale gioco per Nintendo Switch “Snack World: Esploratori di Dungeon” versione Gold.

Questo titolo è perfetto sia per grandi sia per i più piccini, regalando ore di svago per tutta la famiglia. Esplora dungeon generati casualmente, scegli tra un vasto assortimento di armi che potrai migliorare, crea il tuo equipaggiamento ed evoca gli Snack ossia carte plastificate di mostri e personaggi che potrai ottenere nel corso della tua avventura.

Scegli il look che più ti piace attraverso la creazione del personaggio e divertiti a giocare da solo o con fino a 3 amici tramite squadra locale oppure online. Ricordati però, che avrei bisogno di un abbonamento Nintendo online per poterti collegare ad internet con gli amici. Acquistando questa versione Gold riceverai gratuitamente tutti i contenuti scaricabili, in modo gratuito, pubblicati per la versione originale giapponese.

Non aspettare un secondo in più e corri a salvare la città di tutti i frutti in questo straordinario gioco per Nintendo Switch “Snack World: Esploratori di Dungeon” versione Gold. Lo puoi acquistare su Amazon a soli 19,98€ grazie alla promozione in corso. Con Amazon Prime potrai inoltre usufruire di una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

PS: anche se è attualmente non disponibile, puoi comunque acquistarlo al prezzo riportato. Lo riceverai appena torneranno disponibili le scorte.