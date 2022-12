Che tu lo utilizzi a casa o a cena con i compagni di università, durante un fine settimana fuori con gli amici o durante la pausa pranzo all’università, il Sony SRS-XB13 è un altoparlante Bluetooth compatto e leggero che ti accompagna ovunque tu vada. Questo speaker ha uno sconto FOLLE del 50% su Amazon, quindi puoi acquistarlo oggi a soli 29,99 €. Stiamo parlando del favoloso metà prezzo per un dispositivo di casa Sony. Diffidate da marche sconosciute o da prezzi troppo bassi, meglio spendere 10 euro in più, ma avere un prodotto Sony che vi durerà anni.

Sony SRS-XB13: a questo prezzo tutti dovrebbero comprarlo subito

Goditi un suono surround potente, bassi profondi e voci nitide grazie al processore di diffusione del suono di Sony SRS-XB13 con EXTRA BASS, altoparlanti a gamma completa e radiatori passivi. Puoi davvero portarlo dove vuoi senza la minima preoccupazione. Grazie alla certificazione IP67, questo altoparlante portatile è resistente all’acqua e alla polvere. Inoltre, questo altoparlante Bluetooth ha una durata della batteria fino a 16 ore, per un’ottima autonomia.

Il Sony SRS-XB13 è abbastanza piccolo, leggero e abbastanza comodo da poter essere portato in giro in uno zaino del college e dispone di un comodo gancio staccabile per trasportare o appendere l’altoparlante wireless. Se un tuo amico ha un altro Sony SRS-XB13, puoi creare un audio surround stereo avvolgente collegandoli insieme. Ecco un altro motivo per approfittare di questa incredibile offerta su Amazon e acquistare questo potente altoparlante Bluetooth al prezzo ridicolo di soli 29,99 €.

Inoltre, puoi rimanere connesso e goderti chiamate in vivavoce di alta qualità, il tutto con questo straordinario altoparlante Bluetooth di alta qualità. Ricorda, i prodotti Sony sono prima di tutto affidabili e ovviamente realizzati con materiali di alta qualità. Quindi affrettati ad approfittare di questa incredibile promozione, questo prodotto sta andando letteralmente a ruba sotto il periodo natalizio.