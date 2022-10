Che sia per ascoltare i vostri brani preferiti, per risentire le lezioni registrate oppure riprodurre i delle serie TV durante la pausa pranzo, queste cuffie Bluetooth le amerete in qualsiasi situazione. Le Soundcore Life Q30 sono delle cuffie over ear di casa Anker, azienda ormai nota per l’ottimo rapporto qualità – prezzo dei suoi prodotti tech, con un ottimo sconto su Amazon, infatti grazie ad un ulteriore coupon sconto di 15 euro, le potete acquistare a soli 62,34 €. Questo è un vero affare perché cuffie con queste caratteristiche sono paragonabili a dispositivi che costano anche sui 150 – 200 euro. Quindi è un’occasione da prendere al volo.

Soundcore Life Q30: le cuffie che non ti aspettavi di poter acquistare a questo prezzo

Vi elenchiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali di queste cuffie, in modo tale che potete capire perché il prezzo a cui sono offerte oggi su Amazon è davvero ridicolo:

Musica ad alta risoluzione certificata, infatti i diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz;

Tecnologia avanzata di cancellazione del rumore grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore che rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale ;

Potete personalizzare la cancellazione del rumore in 3 modalità: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo;

Queste cuffie associano 2 microfoni con un algoritmo di riduzione del rumore per captare e migliorare con precisione la vostra voce, sopprimendo altri rumori per chiamate più chiare;

Le cuffie, con la modalità ANC attiva riproducono fino a 40 ore di musica. La modalità standard invece, estende il tempo di riproduzione a 60 ore.

Vi possiamo garantire che queste cuffie non hanno competitor in questa fascia di prezzo, proprio perché le sue rivali a volte costano anche il doppio. Non perdete altro tempo e correte a comprare le Soundcore Life Q30 su Amazon a soli 62,34 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.