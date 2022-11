Se stai cercando uno spazzolino elettrico e sei indeciso tra quale scegliere fatti aiutare da questa nostra lista dei migliori quattro prodotti in offerta. Come potrai vedere ogni modello e di ottima qualità e presenta delle caratteristiche che lo rendono unico. La scelta dipenderà dalle tue esigenze e da quanto vuoi spendere. Ma buttiamoci subito a capofitto e vediamo la selezione degli spazzolini elettrici.

Spazzolini elettrici: 4 modelli con il miglior rapporto qualità prezzo

Partiamo subito con quello che secondo noi è la migliore soluzione in quanto a rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando di Oral-B Pro. In questa confezione regalo troverai ben due spazzolini elettrici con testine rotonde. Sensore di pressione, 3 modalità di pulizia e batteria che dura fino a 2 settimane. Mettilo subito nel tuo carrello a soli 59,99 euro, invece che 77,90 euro.

La seconda proposta è lo spazzolino elettrico Philips Sonicare. In questo caso abbiamo uno spazzolino sonico con custodia da viaggio per averlo sempre con te. Pulizia profonda e possibilità di connetterlo all’app tramite Bluetooth. Acquistalo su Amazon a soli 89,99 euro, anziché 127,67 euro.

Il terzo della lista è il bellissimo Oral-B Genius X. Questo rappresenta sicuramente un prodotto di altissima qualità e lo sconto migliore, dato che stiamo parlando del 50% in meno. Sei modalità di pulizia, protezione per le gengive, timer di due minuti e, anche in questo caso, una pratica custodia da viaggio. Puoi averlo a soli 99,99 euro, invece che 199,99 euro.

L’ultimo della lista è Philips Sonicare DiamondClean 9000. Anche in questo caso abbiamo una confezione da due spazzolini elettrici sonici. È dotato di quattro diverse modalità di pulizia e in confezione troverai quattro testine Premium e due caricatori. Rimuove la placca per una pulizia completa e profonda e puoi collegarlo all’app per avere un report sul tuo modo di spazzolare i denti. Mettilo nel tuo carrello a soli 199,99 euro, anziché 369,99 euro.

Siamo quindi giunti alla fine di questa lista mozzafiato. Ognuno di questi dispositivi presenta delle peculiarità diverse che potranno venire incontro alle tue esigenze. L’unica cosa che ci sentiamo di dirti è che dovrai essere veloce perché le offerte scadranno presto.