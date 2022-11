E’ sempre ora di fare festa e non puoi dire di no a uno speaker Bluetooth come JBL Clip 4 quando lo trovi in promozione su Amazon. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, è il prodotto perfetto da avere sempre dietro.

JBL CLIP 4, lo speaker Bluetooth che fa tremare casa

Se stai cercando uno speaker Bluetooth che possa diventare il tuo migliore amico, allora lo JBL Clip 4 è ciò che fa al caso tuo. Questo mini ma potente altoparlante ha tutto quello che ti serve in un design compatto e leggero. Grazie al suo moschettone integrato, agganciarlo ovunque tu voglia è un secondo come, ad esempio, a zaini e borsoni.

Il suono di questo speaker è impressionante per la sua dimensione; ogni canzone che metti in riproduzione è cristallina, con bassi potenti e toni che non vengono distorti. Praticamente ti senti come in un concerto tra le mura di casa senza se e senza ma.

Conta che la batteria dura fino a 10 ore, il che significa che puoi usarlo tutto il giorno senza dovertelo mai ricaricare. E se ti capita di esaurire completamente la batteria, non preoccuparti; basta collegare l’speaker al tuo laptop o al tuo caricabatterie portatile tramite l’ingresso USB e sarà come nuovo in pochi minuti.

Infine non posso non dirti che è totalmente impermeabile. Sai cosa significa? Che in estate puoi stare vicino alla piscina senza preoccuparti di rovinarlo, ed è così resistente agli urti che potresti anche farlo cadere accidentalmente senza danneggiarlo.

Insomma, se stai cercando un piccolo ma potente speaker Bluetooth da portare ovunque tu vada, allora non puoi sbagliare con lo JBL Clip 4.