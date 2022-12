Continuano le incredibili offerte di Amazon, il sito di e-commerce più famoso al mondo, e come sempre noi siamo sull’attenti ogni giorno per poter trovare e consigliarvi le migliori. Oggi vi vogliamo mostrare la Kingston A400. Un’unità allo stato solido (comunemente chiamata SSD) da 240 GB, che ora potrete acquistare a 21,99€, approfittando di un incredibile sconto del 51%.

Grazie a questo piccolo (‎10.01 x 0.71 x 6.99 cm) dispositivo da 2,5 pollici, potrete archiviare qualunque tipo di file voi desideriate. E grazie ai suoi 240 GB di spazio di archiviazione disponibile, non avrete mai problemi di mancanza di memoria, sarete sempre sicuri di poter salvare tutto ciò che vorrete.

Questo SSD Kingston risulta essere fino a dieci volte più veloce nella lettura dei file rispetto a un hard disk tradizionale. Questo vi permetterà di accedere rapidamente ad ognuno dei vostri documenti, o a poter effettuare ricerche tra le varie cartelle in un lampo.

Inoltre, un consiglio che vogliamo darvi, se installerete il vostro sistema operativo su questa unità allo stato solido (SSD) di Kingston, il vostro PC si accenderà in un lampo. In questo modo non dovrete più aspettare minuti interminabili affinché sia pienamente operativo.