Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un piccolo, è il caso di dirlo, dispositivo che potrebbe esservi estremamente utile, sopratutto se siete persone che si devono spostare spesso. Stiamo parlando della Canon Selphy, una stampante portatile che ora potrete acquistare a 93,59€, invece di 149,00€, risparmiando un bel 37% sul prezzo originale.

La prima cosa che salta all’occhio vedendo questa stampante sono le sue dimensioni (18.6 x 13.59 x 6.33 cm). Questa infatti è stata pensata per poter essere portata ovunque voi vogliate semplicemente riponendola nello zaino, senza bisogno di particolari cavi o setup di sorta. Avrete anche a disposizione una moltitudine di tasti per qualsiasi modifica vogliate fare ai file.

Questa stampante portatile di Canon inoltre è super responsiva, e vi produrrà tutti i documenti di cui avrete bisogno molto rapidamente. Vi basterà collegare tramite wi-fi o bluetooth il vostro smartphone o dispositivo, e tramite l’app potrete inviarle tutti i file che vorrete.

Avrete a disposizione anche diversi modi per personalizzare le varie stampe e condividere i vostri ricordi. Utilizzando infatti diverse opzioni creative, come stampe in formato cartolina, quadrato, carta di credito o formato mini ed etichette adesive, tutte rapide da realizzare, potrete davvero fare dei piccoli regali meravigliosi.