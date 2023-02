La violenza nelle scuole è sempre più frequente, e purtroppo un altro episodio si è verificato recentemente a Treviso, nell’istituto professionale ‘Turazza’. Durante l’intervallo, un giovane di 17 anni è stato ferito con una coltellata da un altro studente. La causa della lite sembra essere stata banale e di poco conto, ma il risultato è stato piuttosto tragico. Ma come si sono svolti i fatti?

Studente 17enne ferito da coltellata a scuola

Il giovane è stato ferito nell’intervallo, davanti alla macchinetta del caffè. Soccorso immediatamente, non è grave. Fortunatamente, non sembra che ci siano state conseguenze permanenti, tanto che potrebbe essere dimesso a breve dal pronto soccorso dell’ospedale. Ma l’episodio ha comunque scosso la comunità scolastica. La violenza tra i giovani è un fenomeno sempre più diffuso, ma il fatto che si verifichi all’interno di una scuola è particolarmente preoccupante. In questo caso, sembra che la causa della lite sia stata un banale diverbio tra i due giovani, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza fisica.

Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine, che si sono occupate di verificare i fatti. La polizia ha fermato il presunto autore dell’aggressione. Si tratterebbe di un 16enne, che è stato subito condotto in Questura per un interrogatorio. Il minorenne è adesso indagato a piede liberto con l’accusa di lesioni aggravate. L’art. 582 Codice Penale dice che “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”. In questo caso dovrebbero essere considerate anche le aggravanti.

L’aggressione per futili motivi

E pensare che la violenza è avvenuta a seguito di una discussione per ragioni apparentemente insignificanti o superficiali. Magari scatenata da qualcosa di banale, come un commento, una battuta, un gesto o una piccola incomprensione, ma che è poi sfociata in una situazione di tensione e di conflitto. Che ha portato ad un ferimento che sarebbe potuto essere molto più grave. Le liti per futili motivi sono spesso il risultato di una mancanza di comunicazione efficace e di una scarsa capacità di gestire i conflitti in modo pacifico. Riflettendoci sopra un attimo, questo spiacevole episodio si sarebbe potuto evitare.

