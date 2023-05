Un giovane studente che viaggiava sulla nave Gnv Aries da Palermo a Napoli ha avuto un malore che ha costretto l’imbarcazione a fare ritorno al porto di partenza per permettere l’intervento dei soccorritori del 118. L’incidente si è verificato lunedì sera, poco dopo le 21:30, quando la nave aveva appena lasciato il porto di Palermo ed era diretta verso Napoli. A bordo c’era un medico, che è stato subito chiamato per prestare soccorso al giovane studente. Vediamo come sono andate le cose.

Studente si sente male su nave mentre è in gita

Il ragazzo si trovava sulla nave perché era in gita con la sua classe alla volta di Napoli. Ma, poco dopo essere partiti, ha manifestato dei malesseri che hanno preoccupato i compagni e gli insegnanti che viaggiavano con lui. Avvisato immediatamente, dopo aver valutato la situazione insieme al medico che era a bordo, il comandante della nave ha deciso di fare inversione e tornare al molo.

Nel frattempo, il personale del 118 è stato avvisato dell’emergenza ed ha atteso l’arrivo della nave al porto di Palermo per intervenire. Grazie alla prontezza dei soccorritori e alla vicinanza del porto, le operazioni di soccorso sono state rapide ed efficienti. Il giovane studente è stato immediatamente assistito e trasportato all’ospedale civico della città per ricevere le cure necessarie. La nave Gnv Aries è ripartita poco dopo aver effettuato le operazioni di soccorso, continuando il suo viaggio verso Napoli.

Studenti che si sentono male in gita

Quello di questo ragazzo non è l’unico caso di uno studente che si sente male in gita. Purtroppo, è di qualche settimana fa la notizia riguardante un ragazzo morto in treno soffocato da un boccone che da Roma si stava dirigendo a Milano con la scuola. Non ce l’ha fatta ed è deceduto in treno soffocato da un boccone andato di traverso.

Diversi anni fa, invece, a non farcela era stato un ragazzo cardiopatico di 13 anni, che aveva accusato un malore durante una gita scolastica dopo aver salito 40 gradini per arrivare alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano. Una spiacevole disavventura ha recentemente interessato, invece, una cinquantina di studenti colpiti da un’intossicazione alimentare al rientro da una gita scolastica dopo aver cenato presso un Autogrill.

