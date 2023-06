Nella prova scritta di italiano per l’esame di maturità, Gabriele ha deciso di sfidare il sistema scolastico e non solo. Noncurante del rischio, ha deciso di includere nel tema scelto nell’ambito della prima prova dell’Esame di stato la schwa. L’introduzione di questo simbolo nel contesto di un esame ufficiale avrebbe potuto comportare il rischio che la prova venisse invalidata. Specie alla luce del fatto che avrebbe potuto sollevare incertezze sulle regole e sulle norme preesistenti. Ma Gabriele ha deciso di rischiare, e a quanto pare gli è andata bene. Ma vediamo come sono andate le cose.

Studente usa la schwa nel tema d’italiano

È stato un gesto audace, una vera sfida nei confronti del sistema scolastico e della società nel suo complesso ha detto il ragazzo intervistato da La Repubblica. Senza pensarci due volte Gabriele, studente del liceo Plinio Seniore di Roma, ha scelto di utilizzare il simbolo grafico che rappresenta l’inclusione e il rifiuto delle tradizionali etichette di genere, come emblema del suo tema. Per sua fortuna, anziché invalidare la prova, alla fine la commissione ha giudicato il suo lavoro attuale e innovativo, assegnandogli un punteggio di 17 su 20, equivalente approssimativamente ad un 8.

Alla fine, l’uso della schwa non è stata considerata una violazione delle disposizioni esistenti né incompatibile con gli standard accettati. Una vittoria per la libertà di espressione e la diversità. Nonché per l’intento del ragazzo, quello di far riflettere sulla diversità di genere usando un linguaggio il più inclusivo possibile. Del resto, lo stesso ministero dell’Istruzione, non molto tempo, fa ha ufficialmente sdoganato la schwa, utilizzandola all’interno di alcuni documenti ufficiali riguardanti l’Abilitazione Nazionale Scientifica 2021-2023.

Gabriele ha scelto la lettera aperta indirizzata al ministro Bianchi

Gabriele, optando per la prova di attualità della tipologia C, ha scelto di affrontare la lettera aperta del 2021 indirizzata all’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi riguardante l’esame di maturità. In modo analitico, lo studente ha esaminato la storia dell’esame di Stato ed ha espresso pareri sul sistema scolastico. Sfruttando, per farlo, anche il linguaggio informale che utilizza comunemente nelle chat con gli amici, e che ormai fa parte della sua quotidianità.

“Ormai è entrato nel mio modo di pensare e sarebbe complicato non utilizzarlo per esprimermi”

ha detto Gabriele ai giornalisti. A conti fatti, se il suo intento era quello di dimostrare che è possibile utilizzare una forma di linguaggio inclusiva durante una prova importante come l’esame di Stato, possiamo dire che ci è riuscito.

