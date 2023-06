Alcuni studenti di un liceo palermitano sono stati ricoverati in ospedale dopo aver avvertito un malore improvviso mentre erano a scuola. Secondo le prime ipotesi formulate dalle autorità, i giovani avrebbero consumato una torta preparata con l’aggiunta di hashish prima di entrare in aula. L’incidente ha scosso la scuola, creando un clima di preoccupazione non solo tra i ragazzi, ma anche tra i genitori e il personale docente. I ragazzi colpiti dal malore hanno accusato sintomi quali vomito, tachicardia e vertigini. Ma vediamo come sono andate in concreto le cose.

Studenti palermitani si sentono male a scuola

Immediatamente dopo l’insorgere dei sintomi, i quattro studenti sono stati trasferiti nella Presidenza della scuola, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Successivamente, sono stati accompagnati in ospedale per sottoporsi ad accertamenti medici volti a determinare le cause esatte del malore e valutare le eventuali conseguenze per la loro salute. Ciò che è da subito sembrato chiaro, è che il malessere dei giovani sia stato causato dall’assunzione di droghe. Le indagini sul presunto consumo di una torta all’hashish sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di stabilire le circostanze esatte di quanto accaduto. La scuola, dal canto suo, ha assicurato la massima collaborazione.

Il consumo di sostanze stupefacenti all’interno delle scuole – e non – rappresenta una preoccupazione crescente per genitori, insegnanti e istituzioni. Il preside, in particolare, ha dichiarato:

“Mi sono spaventato quando ho visto il primo dei quattro ragazzi quasi collassato, poi nel giro di pochi minuti la situazione si è complicata con altri tre studenti che si sono sentiti male. Con il personale della scuola li abbiamo soccorsi e consegnati al 118″.

Questo ennesimo episodio – piuttosto eclatante, per la verità – riporta l’attenzione sulla necessità di intensificare gli sforzi per educare gli studenti sui rischi e le conseguenze legate all’uso di droghe, nonché sull’importanza di implementare politiche scolastiche e familiari adeguate per prevenire simili incidenti.

Hanno mangiato una torta all’hashish

La vicenda dei quattro studenti palermitani continua ad essere al centro dell’attenzione, mentre si aspettano ulteriori sviluppi dalle indagini in corso. Gli inquirenti stanno infatti indagando su chi abbia fornito la droga usata poi nel dolce. L’hashish, come tutti sanno, è una sostanza stupefacente derivata dalla pianta di cannabis (Cannabis sativa) e prodotta principalmente dalla resina delle infiorescenze femminili della pianta. Tale droga contiene una serie di composti chimici attivi, tra cui il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che è responsabile degli suoi effetti psicoattivi sul sistema nervoso centrale e sul corpo. E che possono comprendere euforia, alterazioni sensoriali, distorsioni cognitive.

