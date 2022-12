Non è la prima volta che vediamo un prodotto di questa azienda, infatti vi abbiamo già parlato di un laptop di casa SGIN, che ha ricevuto un discreto successo. Oggi invece vi parliamo del tablet SGIN, la sua forza è sempre il rapporto qualità prezzo e oggi questo dispositivo ha uno sconto FOLLE del 63% su Amazon. Grazie a questa promozione lo potete acquistare a soli 178,99 €, pagandolo in comode rate a tasso zero, grazie all’ormai noto servizio di finanziamento Cofidis.

Tablet SGIN: non sapevate potesse esistere un tablet del genere

Il tablet SGIN è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria ROM superveloce e supporta la scheda TF per estenderla fino a 128 GB. Lo spazio di archiviazione ampio ed espandibile vi consente di archiviare di più ed eliminare di meno. Alimentato da un processore a otto core a 2.0 GHz e l’ultimo Android 11, questo tablet è abbastanza fluido e reattivo. Lui è un tablet a basso consumo energetico, progettato con una batteria per durare fino a 8 ore con una singola carica, così potete lavorare o giocare tutto il giorno mentre siete in movimento. Inoltre, è sottile solo 9 mm, il profilo leggero e ultrasottile vi consente di trasportarlo facilmente, anche nello zaino universitario.

Con uno straordinario display da 10,1 pollici, le immagini sul tablet SGIN prendono vita, il testo è nitido e chiaro e i colori sono più vividi. Il display FHD ha una cornice ultrasottile e presenta un rivestimento opaco antiriflesso per ridurre i fastidiosi riflessi. Include WiFi, GPS, Bluetooth, radio FM e slot per schede SIM, doppio altoparlante, per soddisfare le esigenze di apprendimento online e videochiamate. Più funzioni vi fanno divertire e lavorare in movimento.

Non perdete tempo ed approfittate subito di questa incredibile offerta su Amazon. Potete acquistare questo tablet a soli 178,99 €, grazie a uno sconto incredibile del 63%.