Rendi la tua postazione da gaming ancora più epica grazie a questo straordinario Tappetino Mouse. Perfetto per la tua scrivania, grazie alle sue dimensioni non ti dà mai fastidio ma anzi, rende l’utilizzo della superficie ancora più comoda.

Acquistalo subito su Amazon grazie a questo fantastico doppio sconto: infatti potrai renderlo tuo con il 10% di sconto più il 7% applicando il coupon prima di aggiungerlo al carrello, in questo modo potrai riceverlo a casa tua a soli 15,06€.

Non aspettare un secondo di più e ricordati che con Amazon Prime potrai riceverlo con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

L’atmosfera perfetta per le tue partite con questo Tappetino Mouse Gaming RGB XXL

Si sa, avere una zona gaming completamente RGB è veramente una figata e adesso potrai rendere ancora più epica la tua scrivania con questo Tappetino Mouse. Dalla grandezza di 80×30 cm, potrai avere una zona abbastanza grande per poter posizionare sia la tua tastiera che il tuo mouse e poterti godere un’area di gioco veramente comoda.

Questo tappetino RGB ha ben sette colori LED tra cui scegliere e due livelli d’illuminazione, ma non è finita qui: infatti oltre alla modalità a colore singolo, avrai anche altri sette tipi di illuminazione per un totale di 14 in maniera da poter creare lo stile che più ti piace.

Basterà semplicemente collegare il tuo tappetino al PC tramite cavo USB compreso nel prezzo e il gioco è fatto. Avrai inoltre un pulsante vicino alla presa USB per poter comodamente chiudere il tappetino una volta finita la tua sessione di gaming.

Non sono da ignorare le altre caratteristiche come il fondo antiscivolo che ti permette un’aderenza perfetta e una superficie di tessuto fitto con una forte resistenza all’acqua. Per esperienza ti posso garantire che questi tappetini sono veramente comodissimi e basta un panno umido per poter ripulire la superficie facilmente in pochi secondi.

Rendi ancora più colorata la tua scrivania grazie a questo fantastico Tappetino Mouse XXL che puoi acquistare su Amazon a soli 15,06€, grazie allo sconto del 10% più l’attivazione del coupon per un ulteriore 7% di sconto. Con Amazon Prime riceverai sempre i tuoi prodotti con spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.