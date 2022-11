State per caso cercando una buona tavoletta grafica per poter muovere i vostri primi passi nel mondo del disegno digitale? Oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato dal momento che Amazon ne ha messa una in super sconto. Stiamo parlando della Wacom Intuos Medium, che ora potrete acquistare a 99,90€, andando a risparmiare ben il 41% sul prezzo iniziale.

Questa piccola (20 x 16 x 0.88 cm) e compatta tavoletta è ottima per iniziare perché riesce ad unire un prezzo abbastanza contenuto, alla qualità che da anni Wacom ci ha abituato a vedere nei suoi prodotti. Infatti la calibrazione di questo prodotto è perfetta, rendendo la precisione del tocco estremamente accurata.

Inoltre la tavoletta grafica Wacom Intuos Medium è ottima nel caso in cui vogliate prendere appunti per le vostre lezioni o per lavoro. In più vi verranno dati in omaggio 3 mesi di Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck, davvero degli ottimi tool per lo studio a casa.

Questa tavoletta grafica Wacom è compatibile con praticamente tutti i maggio sistemi operativi utilizzati attualmente, oltre che con ogni tipo di pc. Inoltre, dopo la registrazione del prodotto sul software dedicato, vi verranno dati tante guide per poter allenare la vostra mano al meglio al disegno in digitale.