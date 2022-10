Se stavi aspettando il momento migliore per acquistare un tostapane, il momento è arrivato. Parti alla grande con una bella colazione ricca, due fette di pane tostate. Oggi grazie ad Amazon puoi portarti a casa il tostapane Philips a soli 43,99 euro, invece che 54,99 euro.

La colazione non è solo importante, è decisiva, può farti svoltare la giornata e darti la carica che ti serve per affrontare ore di lezioni o di studio impegnative. Ma non sempre hai il tempo di tostare il pane sulla padella, perché non è che lo metti lì e te ne vai a fare altro, ci devi stare dietro.

Con un tostapane invece risolvi questo problema. Avrai un’ottima colazione e nello stesso tempo potrai tranquillamente fare altre cose necessarie. Quando il pane sarà pronto scatterà la molla e le resistenze all’interno si fermeranno, garantendoti un risultato eccezionale. Allora che aspetti? Corri su Amazon e fai tuo il tostapane Philips a soli 43,99 euro.

Tostapane Philips: scegli la doratura perfetta

Con il tostapane Philips potrai scegliere tra ben otto impostazioni per avere la doratura delle fette di pane esattamente come ti piace. Una volta impostato, con l’apposita rotella, potrai andare a spasso per casa senza preoccuparti di niente. Quando il tostapane avrà finito, spingerà le fette in alto e spegnerà in automatico le resistenze che producono calore.

Possiede anche una funzione molto pratica di scongelamento, così potrai tostare il pane congelato in precedenza in una sola mossa. Oltre a questo, in confezione troverai anche una griglia scalda panini, che potrai inserire all’occorrenza per scaldare le brioche o altro che magari non entra nei due alloggiamenti.

Se sei un amante della colazione da re, ti accorgerai subito di quanto sia indispensabile, e se invece non sei un tipo da colazione allora lo diventerai. Vai subito su Amazon, adesso, e acquista il tostapane Philips a soli 43,99 euro, invece che 54,99 euro.

