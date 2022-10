Non si può sempre studiare, ogni tanto bisogna anche prendersi un po’ di tempo libero e godersi qualche gioco. Ecco perché ho pensato che questa offerta di Amazon possa fare al caso tuo. Oggi puoi mettere nel carrello le Trust GXT 391 Thin a soli 45,99 euro, invece che 69,99 euro.

Una favolosa opportunità per goderti i tuoi giochi al meglio con un audio stupendo e la possibilità di parlare online con i tuoi compagni grazie al microfono integrato. Tutto questo senza fili. Con la tecnologia wireless e una batteria che garantisce fino a 13 ore di uso continuo con una sola ricarica.

Non fati scappare questa offerta e approfitta dello sconto di ben 24 euro sul totale. Fai presto perché l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Corri su Amazon e acquista Trust GXT 391 Thin a soli 45,99 euro.

Trust GXT 391 Thin: cuffie gaming versatili e comode

Le cuffie Trust GXT 391 Thin hanno dei padiglioni auricolari in similpelle con uno strato superiore in maglia e un archetto imbottito, il che garantisce il massimo del comfort. Le potrai indossare per ore e ore di gioco senza nemmeno sentirle. Infatti pesano solo 197 grammi, così non affaticano la testa.

Grazie all’adattatore USB, potrai usarle su qualsiasi periferica compatibile, funzionano tranquillamente con la Play Station 4 e 5, sul PC e sui portatili. Ha incorporato un pratico microfono che ti permetterà di comunicare con i tuoi alleati in modo chiaro, grazie al filtro pop. Se poi non ti serve, allora ripiegalo e continua a giocare in solitaria.

Per alzare o abbassare il volume dovrai semplicemente toccare i pratici pulsanti posizionati sul padiglione. Un suono bellissimo, caratterizzerà le tue sessioni di gioco, per staccare un attimo dagli studi intensi. Oggi puoi beneficiare di uno sconto del 34% grazie ad Amazon. Quindi metti subito nel tuo carrello le Trust GXT 391 Thin a soli 45,99 euro, invece che 69,99 euro.

