Quella che ti segnalo oggi è un’offerta davvero pazzesca da prendere al volo. Se fai presto hai la possibilità di accaparrarti un kit per videoconferenza bellissimo. Vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello la combo webcam più cuffie Trust a soli 18,98 euro, invece che 54,99 euro.

Non solo avrai l’opportunità di risparmiare un sacco di soldi ma soprattutto ti porti a casa un kit che ti permette in un colpo solo di avere molteplici opzioni. Potrai sfruttare la webcam per fare videoconferenze o videochiamate con i tuoi amici. Le cuffie sono dotate di un microfono incorporato che ti permette di parlare in modo chiaro e forte e potrei usarle anche per il gaming.

Trust: webcam più cuffie a un prezzo ridicolo

La webcam inclusa in questo kit è in HD con risoluzione di 720p e a un bilanciamento automatico dei colori. Riproduce immagini fluide anche in condizioni di scarsa luminosità e ha un’ottima inquadratura. Inoltre a un comodo supporto che ti permette di agganciarla a uno schermo per PC o a un notebook in modo semplice.

Le cuffie godono di un ottimo audio e hanno dei comodi padiglioni morbidi per il massimo comfort. Sono dotate di un microfono in grado di restituire un audio forte chiaro a chi ti ascolta. Inoltre hanno un pratico controllo per il volume. Le potrai connettere con il cavo USB senza la necessità d’installare alcunché. Sia la webcam che le cuffie sono plug & play.

Approfitta anche tu di quest’offerta strepitosa ma fai presto perché le unità disponibili sono poche. Se non vuoi perderla vai adesso su Amazon e acquista la combo webcam più cuffie Trust a soli 18,98 euro, invece che 54,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.