Sei ancora alla ricerca del regalo perfetto? Questo Natale stupisci una persona importante con un mazzo di fiori unico e dal tocco nerd con questo Set “Flower Bouquet” di LEGO.

Al momento lo trovi su Amazon con uno straordinario sconto del 17% pagandolo meno di 49,99€. Non lasciarti scappare questa occasione, aggiungilo al carrello e scegli l’opzione regalo per riceverlo pronto per essere regalato a una persona importante.

Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa senza costi aggiuntivi e con una spedizione veloce.

Un regalo originale per una persona originale grazie a questo set di LEGO

Stupisci una persona speciale con un mazzo di fiori che rimarrà sempre vivo, colorato e super personalizzato. Grazie a questo Set “Flower Bouquet” di LEGO potrai unire i fantastici mattoncini più amati al mondo con un pezzo di design unico e dall’aspetto moderno.

Che tu voglia dare personalità alla tua casa o fare un regalo super unico questo bouquet è perfetto.

Questo set vanta ben 756 pezzi che potrai usare seguendo le istruzioni o costruire fiori super unici che esprimo la tua personalità. Devi sapere inoltre che alcuni pezzi sono creati in plastica di origine vegetale una bella novità è che di sicuro sarà ben gradita anche da te.

Avrai a disposizione 15 steli e pezzi per poter creare un mix di fiori come: rose, papaveri, margherite, bocce di leone, astri e tante foglie per riempire e dare vita al tuo bouquet. Ti posso assicurare che farai veramente colpo con questo regalo pieno di colore e creatività.

Divertiti a cambiare tutte le volte che vuoi la tua composizione ed unisci i pezzi come più ti piace.

Prendi questa occasione al volo e acquista questo meraviglioso Set “Flower Bouquet” di LEGO, lo trovi adesso su Amazon a soli 49,99€ grazie allo sconto del 17%.

Amazon Prime ti permette di riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.