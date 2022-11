Se ti piace disegnare e rendere la tua vita colorata allora non potrai fare a meno in questo Set da 8 pezzi di Uniposca a punta fine. Strabiliante sotto tutti punti di vista, nel borsellino ti fa tenere a portata di mano dei pennarelli che non conoscono limiti.

Divertiti a colorare ogni cosa grazie a questi pennarelli Uniposca

Chi non conosce i famosissimi Uniposca? Questi fantastici pennarelli sono rinomati da chiunque per la loro durata e la loro super coprenza. Grazie a questo Set da 8 pezzi di Uniposca a punta fine potrai colorare e dar vita a qualsiasi cosa: che sia un disegno su carta, alla personalizzazione delle tue sneakers, ad un tocco di colore su quel vaso triste e spento o al tuo skateboard. Naturalmente non c’è bisogno che ti dica che questi pennarelli sono i migliori sulla piazza in quanto qualità.

Questo set in particolare comprende 8 colori basici: nero, bianco, blu, giallo, rosso, rosa, verde e azzurro. In questo modo puoi creare qualsiasi colore e fantasia tu abbia in mente.

Devi sapere anche che questi pennarelli hanno ben quattro caratteristiche nascoste ai non esperti: sono acquerellabili finché l’inchiostro non si asciuga, sono mescolabili tra di loro per creare diverse combinazioni, i colori possono essere sovrapposti per ottenere una saturazione elevata e per di più sono capaci di dare vita all’effetto spray se soffierai con vigore sopra la punta del pennarello. In questo modo avrai mille modi per personalizzare le tue opere d’arte.

