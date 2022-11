Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte per il Black Friday un gioco in scatola ottimo da tirare fuori nelle serate con gli amici in cui volete fare qualcosa che metta alla prova le vostre capacità deduttive. Parliamo di Unlock!, più nello specifico nella sua versione Exotic Adventures, un gioco edito da Asmodee, che ora potrete acquistare a 24,99€, invece di 31,99€.

La serie di Unlock! è formata da gochi di carte collaborativi da 1 a 6 giocatori ispirati alle Escape Room. I giocatori devono esplorare le diverse ambientazioni per svelare indizi, risolvere rebus ed enigmi e raggiungere così la vittoria. Nonostante sembri estremamente complesso, questo gioco è adatto a qualunque bambino dai 10 anni in su.

In questo Unlock! Exotic Adventures potrete giocare 3 differenti storie: La Notte degli Uomini Ombra, L’Ultimo Racconto di Scheherazade e Spedizione Challenger. Ad aiutarvi ad andare avanti con le sfide avrete al vostro fianco l’app ufficiale, che vi potrà tornare molto utile in diverse situazioni.

Sia che cercavate un nuovo gioco da poter fare con i vostri amici per affinare le vostre capacità logiche, sia che stiate cercando il regalo perfetto per qualcuno che ama i giochi in scatola, non potrete di certo farvi scappare quest’offerta. Gli enigmi di Unlock! Exotic Adventures aspettano solo voi.