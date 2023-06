Ennesimo episodio di violenza in una scuola. Questa volta siamo in un istituto di Bastia Umbra, precisamente l’ultimo giorno prima delle vacanze estive. Cosa è accaduto è presto detto: un genitore ha compiuto un attacco inaspettato colpendo uno studente (compagno di classe del figlio) con una testata. Presente alla scena è stata una poliziotta, madre di un’altra alunna che si trovava casualmente sul posto e che è potuta intervenire tempestivamente. Ma vediamo come sono andati esattamente i fatti.

Genitore aggredisce compagno di scuola del figlio e fugge

Come riportato da Umbria 7, l’aggressore ha prontamente fatto perdere le proprie tracce, fuggendo a bordo di un’auto. Nonostante non fosse in servizio al momento, l’agente è intervenuta immediatamente riuscendo a registrare il numero di targa del veicolo. Si è poi avvicinata alla vittima, che era chiaramente spaventata ed in stato di shock, offrendole sostegno ed assistenza ed allo stesso tempo raccogliendo informazioni utili all’indagine.

Il ragazzi aggredito ha spiegato bene i particolari: ha dichiarato di essere stato vittima di un violento attacco da parte del padre del suo compagno di scuola, che gli ha dato una testata. Al momento non sono chiari i motivi che hanno scatenato una tale reazione, ma sembrerebbe che si sia trattato di “vendetta”. Nonostante la mancanza di lesioni gravi, l’incidente ha suscitato parecchio sgomento. Il giovane, dopo aver informato i genitori del compagno di avere intenzione di procedere per vie legali per ottenere giustizia per l’aggressione subita, ha ricevuto il supporto del commissariato di polizia di Assisi.

In casa dell’aggressore un arsenale di armi

Grazie alle informazioni fornite dalla vittima, le forze dell’ordine si sono recate presso l’abitazione dell’aggressore, intraprendendo un’azione immediata per garantire la sicurezza di tutti. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati cautelativamente una pistola, tre fucili e il relativo munizionamento, insieme alla licenza di porto d’arma dell’aggressore, in conformità all’articolo 39 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). L’uomo aveva in casa, infatti, un piccolo arsenale del quale bisognerà chiarirà la presenza.

Attualmente si sta aspettando che la vittima presenti una denuncia formale alle autorità competenti. Nel frattempo, l’incidente è stato segnalato alla Procura della Repubblica, dando il via al percorso giudiziario necessario per affrontare questa grave situazione di violenza. Questo, purtroppo, non è l’unico episodio di violenza a scuola perpetrato da un genitore ai danni di un giovane o di un docente. Una situazione che, come detto più volte, necessita di un intervento da parte delle autorità.

