C’è sempre più crescente preoccupazione per i numerosi episodi di violenza che si verificano nelle scuole italiane contro il personale docente e non docente. L’ultimo di questi, ha spinto i sindacati di Modena ad entrare in azione e a proclamare lo stato di agitazione per il personale delle scuole interessate. L’episodio al quale ci riferiamo nello specifico ha visto un collaboratore scolastico picchiato da un branco in un istituto superiore, ed è solo l’ultimo, come dicevamo, di una serie di aggressioni che ha portato il Ministro Valditara ad emanare una circolare con la quale richiederà l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato per rappresentare insegnanti e lavoratori della scuola in sede di giudizio civile e penale.

L’agitazione dei sindacati

I sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams Modena hanno annunciato in una nota congiunta la decisione di proclamare lo stato di agitazione unitamente alla convocazione del tavolo con Provincia e Provveditorato. Il tutto al fine di discutere la situazione e valutare le iniziative più idonee di supporto ed, eventualmente, la mobilitazione. Il fenomeno della violenza contro il personale scolastico è diventato sempre più preoccupante negli ultimi mesi, e questa è solo l’ennesima dimostrazione di come sia necessario intervenire per garantire la sicurezza e la protezione di coloro che lavorano nelle scuole. Secondo quanto riportato nella nota:

“Lo stato di agitazione per il personale delle scuole interessate è stato proclamato ufficialmente con una lettera indirizzata alla prefettura e a tutti gli organi preposti. Dal confronto con le Rsu e i lavoratori si valuteranno tutte le iniziative più idonee di supporto ed eventualmente la mobilitazione”.

Dice inoltre che:

“Subito dopo l’invio della proclamazione dello stato di agitazione è arrivata […] la convocazione di un tavolo per il 13 marzo presso la Provincia di Modena con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici delle due scuole, la dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale e il presidente della Provincia di Modena”.

La città di Ferrara non è nuova ad episodi di violenza scolastica

Se gli episodi di violenza nelle scuole contro il personale docente e non docente interessano tutta l’Italia, la sola città di Modena quest’anno scolastico è stata la sede di diversi di questi. Tra i principali ricordiamo l’aggressione verbale ad un docente che si era poi sentito male tanto da essere ricoverato in ospedale, e quella relativa alla professoressa colpita da proiettili di pistola ad aria compressa che aveva denunciato tutta la classe.

