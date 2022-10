Se siete studenti dell’accademia di belle arti e volete dare un boost importante ai vostri painting digitali, vi serve una tavoletta grafica con un ampio display e un’ampia gamma di sensibilità al tocco. Wacom è da sempre leader in questo settore e i suoi prodotti sono ai vertici della categoria. Tuttavia c’è da dire anche che i dispositivi Wacom non sono esattamente economici, ma dopotutto la qualità si paga. Ecco perché dovete approfittare di questa offerta su Amazon oggi ed acquistare la tavoletta One Creative 13.3″ a soli 334,18 €. Questo è uno sconto0 del 18%, per quella che è la tavoletta grafica più venduta di casa Wacom.

Wacom One Creative 13.3″: ci sarà un motivo se è la più acquistata dagli artisti

Wacom One Creative è dotato di software creativi inclusi, quindi potete collegarla al volo a uno smartphone Android e passare da uno schermo all’altro per una visione migliore. Ma non solo, potete usare anche software creativi per un’esperienza completa, come: Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro o Bamboo Paper. Questo dispositivo è molto versatile perché lo potete usare come estensione portatile di uno smartphone Android o come dispositivo compatibile con il vostro Mac o PC Windows. I requisiti di sistema sono: Windows 7, 8.1 o 10, Mac OS 10.13 e versioni successive, porta HDMI e porta USB di tipo A, accesso a Internet per scaricare il driver e selezionare il driver scaricabile.

La Wacom One Creative è dotata di un bellissimo display con risoluzione FHD da 13,3″ e la penna Wacom Pro Pen 2 ha 8.192 livelli di pressione, quindi è super precisa. La sensazione naturale di lavorare liberamente, come con la penna su carta è impagabile qui. Oggi potete acquistare questa fantastica tavoletta grafica su Amazon a soli 334,18 €. Correte prima che le ultime scorte disponibili a questo prezzo si esauriscano.

