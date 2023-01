Xiaomi 12X è uno dei flagship killer più interessanti che siano stati presentati nel 2022. Esteticamente è più compatto del suo fratello maggiore Pro, ma ha sempre tanta potenza per tutte le occasioni. Oggi su Amazon ha un super sconto del 31% che vi consente di acquistarlo a soli 479,90 €. Non dimenticatevi inoltre, che grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Xiaomi 12X: a questo prezzo è irresistibile

Xiaomi 12X vanta una fotocamera principale da 50 MP di livello professionale, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. Progettato per riprese e riprese versatili, offre potenti capacità di calcolo dell’IA, registrazione 8K e una serie di fotogrammi di livello professionale per consentire di catturare immagini mozzafiato. Inoltre, la modalità notturna è disponibile non solo sulla fotocamera principale, ma anche sulla fotocamera frontale ultra grandangolare da 32 MP, offrendo maggiore flessibilità per catturare incredibili selfie che invidieranno tutti i vostri compagni universitari.

Xiaomi 12X è dotato di uno schermo AMOLED da 6,28 pollici con TrueColor e supporta una luminosità di picco di 1.100 nits per offrire un’esperienza visiva vivida con immagini spettacolari. Il dispositivo supporta anche una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 480 Hz , garantendo un’esperienza di intrattenimento incredibilmente fluida. Con Dolby Vision e HDR 10+, potete godere di immagini ultra vivide supportate da luminosità, contrasto e colori ricchi di dettagli incredibili.

Xiaomi 12X è alimentato dal processore di punta Qualcomm Snapdragon 870. Basandosi sul potente chipset, è dotato di prestazioni potenziate, velocità elevate, capacità incredibile e accessibilità diffusa al 5G. Alimentato da una coppia di altoparlanti simmetrici, vanta un suono stereo di livello cinematografico fornito con SOUND BY Harman Kardon e supporta Dolby Atmos.

Per quanto sia difficile da credere, Xiaomi 12X racchiude una grande batteria da 4.500 mAh nel suo corpo compatto, che vi consente un’autonomia di un’intera giornata universitaria. Non perdete questa occasione e acquistate questo fantastico smartphone a soli 479,90 €, grazie a questa promozione su Amazon.