Se volete rimanere aggiornati su notifiche e stato di salute, anche quando siete lontani dal vostro smartphone, ma non volete spendere molti soldi, l’unica soluzione è quella di scegliere la Xiaomi Smart Band 6. Calcolate che questa è la Smart Band più venduta su Amazon e non solo, in tutto il mondo conoscono questo strepitoso dispositivo. Oggi questo device è in offerta su Amazon a soli 37,99 €, uno sconto del 17% che rendo il suo prezzo ancora più accessibile a tutti.

Xiaomi Smart Band 6: tutti dovrebbero averne una

Il nuovo display a schermo intero da 1.56” è un pannello AMOLED, più grande del 49% rispetto al suo predecessore. Questo vi consente di vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente e soprattutto in qualsiasi condizione di luce. Quindi anche di giorno, sotto i raggi diretti del sole, non avrete alcun problema a leggere questo display.

La Xiaomi Smart Band 6 ha 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, inclusi Pilates e Zumba; Potete monitorare la vostra salute grazie al tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Il monitoraggio del sonno è in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno. Potete anche monitorare giornalmente la frequenza cardiaca anche tramite push.

Il cinturino è Antibatterico grazie al materiale TPU presente al suo interno, che contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi. Infine il suo design gli consente di essere resistente all’acqua fino a 5 ATM, così lo potete portare anche in piscina.

Adesso avete capito perché tutti dovreste avere un dispositivo del genere al polso. La Xiaomi Smart Band 6 è comoda e ricca di funzionalità importanti, al prezzo di soli 37,99 € si potrebbe considerare quasi regalata, vista la sua alta qualità.