Siete alla ricerca di un nuovo fitwatch da poter comprare e state cercando un prodotto di qualità, ma a un prezzo ragionevole? Probabilmente allora siete capitati nell’articolo giusto. È infatti spuntata un’interessante offerta su Amazon sullo Xiaomi Smart Band 6, che ora potrete acquistare a 34,99€, andando a risparmiare ben il 22% sul prezzo iniziale.

Questo piccolo (1.9 x 4.8 x 1.2 cm) orologio dispone di ben 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, inclusi Pilates e Zumba. In più è dotato di monitoraggio della salute e del tracciamento SpO2, che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute.

Grazie al nuovo display Amoled a schermo intero da 1.56” con risoluzione a 326 PPI di questo Xiaomi Smart Band 6, potrete vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente rispetto ai predecessori. Inoltre vi permetterà un monitoraggio estremamente preciso del vostro sonno, permettendovi anche di registrare la vostra fase REM.

Infine la sua batteria interna è dotata di un’ottima capacità, permettendovi un utilizzo prolungato fino a 14 giorni. E come ciliegina sulla torta, questo orologio non solo è resistente all’acqua fino a pressioni di 5 ATM, ma è anche dotato di caricatore magnetico.