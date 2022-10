Oggi vi vogliamo mostrare un oggetto che potrebbe tornare estremamente utile a davvero tante persone, in special modo chi, che sia per lavoro, studio o passione, deve muoversi molto e viaggiare. Stiamo parlando dello zaino Thule Aspect, che ora potrete acquistare a 99,99€, invece di 149,95€, permettendovi di risparmiare un bel 33% sul prezzo iniziale.

Una delle prime qualità che saltano all’occhio di questo zaino è lo spazio interno personalizzabile. Infatti, nonostante le sue già ottime dimensioni (26.49 x 2.39 x 38.51 cm) che vi permetteranno di infilarci dentro oggetti grandi come un pc portatile da 15,6 pollici e simili, grazie all’imbottitura interna e la sua elasticità potrete gestire lo spazio come meglio crederete.

Non sarà un problema trovare posto a qualsiasi tipo di dispositivo, dai più facilmente riponibili tipo tablet e laptop, fino a quelli più complessi come potrebbero essere fotocamere, obiettivi, droni e quant’altro. Questo zaino di Thule è dotato infatti di diversi scompartimenti creati appositamente per riuscire ad essere preparati ad ogni vostra evenienza ed esigenza.

Infine, grazie alle imbottiture negli spallacci, alla cintura e al pannello posteriore in rete, non vi graverà troppo sulle spalle, permettendovi di andare in giro in completa tranquillità e senza appesantirvi eccessivamente.