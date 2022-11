Sei un’amante dei viaggi all’avventura? Ti piace portarti tutto dietro in un piccolo zaino per evitare anche costi eccessivi? Allora sarai felice di questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello lo zaino da viaggio Tucano Tugò a soli 44,99 euro, anziché 79,90 euro.

Questa super offerta ti permette di risparmiare quasi 35 euro e soprattutto di avere lo zaino perfetto per i tuoi viaggi. È capiente, resistente e ha diverse tasche da utilizzare, tra cui una fatta apposta per un laptop da 17 pollici. Lo potrai tenere in mano, con le pratiche maniglie, oppure metterlo in spalla. Grazie agli spallacci imbottiti è confortevole e lo puoi tenere per molto tempo.

Zaino da viaggio Tucano Tugò: vai dove vuoi senza pensieri

Le dimensioni di questo zaino da viaggio ti permettono di non avere nessun problema a prescindere dalla destinazione. Infatti è alto 55 cm, largo 35 cm e profondo 20 cm. Potrai facilmente mettere dentro tutti i tuoi vestiti e rimanere fuori casa anche per diverse settimane. La tasca principale è enorme e ha poi a due tasche sul davanti più piccole e una dietro dove potrai riporre il tuo portatile da 17 pollici.

La cerniera principale presenta sistema di chiusura sicuro dove potrai mettere un piccolo lucchetto (non incluso), evitando così che qualcuno possa rovistare nella tua roba. È costruito con materiali robusti e che durano nel tempo, ha quattro cinghie regolabili ai lati e una fascia sullo schienale per fissare lo zaino alla maniglia del trolley. Gli spallacci e lo schienale sono confortevoli.

Questo di oggi rappresenta davvero un affare da non perdere per avere lo zaino perfetto per i tuoi viaggi. Le richieste sono altissime e quindi per riuscire ad avvalerti di questo sconto del 44% dovrai essere rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo zaino da viaggio Tucano Tugò a soli 44,99 euro, anziché 79,90 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.