Amazon ha da sempre un occhio di riguardo per gli studenti, e lo dimostra non soltanto il fatto che l’abbonamento ad Amazon Prime viene proposto a tutti gli studenti a metà prezzo – 18 euro all’anno invece dei 36 euro per tutti gli altri utenti – ma i tanti sconti esclusivi che giorno dopo giorno vengono riservati ai clienti di Prime Student, senza dimenticare la possibilità di spendere il Bonus Cultura 2021.

Quando și pensa allo shopping online si tende a classificare Amazon come il posto in cui acquistare i prodotti nuovi e ad eBay come il luogo in cui mettersi alla ricerca di oggetti e prodotti usati. Se questa differenza poteva valere qualche anno fa, oggi anche chi cerca di risparmiare acquistando prodotti non nuovi può trovare in Amazon un grande alleato. E questo vale anche per gli studenti.

Amazon Renewed è orami da tempo il servizio di Amazon che propone in vendita prodotti ricondizionati “come nuovi” a prezzi molto vantaggiosi rispetto ai prodotti nuovi e mai utilizzati prima. Nella stragrande maggioranza dei casi l’acquirente non è in grado di distinguere la differenza tra il prodotto nuovo e quello ricondizionato e questo perché i prodotti in vendita su Amazon Renewed sono stati ispezionati e testati per apparire funzionanti e come nuovi da un fornitore Amazon qualificato e verificato, che si tratti del fornitore del prodotto o del venditore stesso.

Una ricca sezione del portale è dedicata proprio ai prodotti ricondizionati, ma non tutti lo sanno. Qui è possibile trovare una varietà di prodotti, dagli smartphone ai tablet, passando per i computer portatili e le fotocamere a prezzi davvero vantaggiosi. Qualche esempio: iPhone XR 64GB può essere acquistato a 379 euro, 150 euro in meno rispetto allo stesso prodotto nuovo in vendita su Amazon.

Grazie ai prodotti usati e ricondizionati venduti su Amazon anche chi ha un budget più limitato può acquistare un computer o un tablet top di gamma. E la garanzia non è affatto un problema, anzi! Tutti i prodotti venduti su Amazon Renewed (ad eccezione degli orologi da polso tradizionali e i dispositivi Amazon) sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed. Con questa garanzia, il prodotto è idoneo al reso o al rimborso entro 1 anno dalla ricezione se non funziona come previsto.

Questa garanzia è fornita unitamente alla politica di reso standard di Amazon che si applica alla maggior parte dei prodotti.

Prodotti ricondizionati su Amazon, garanzia e reso

Se, ad esempio, il prodotto ricondizionato non ha un aspetto “come nuovo“, Amazon applica la stessa politica di reso standard applicata alla maggior parte degli acquisti su Amazon. In caso di insoddisfazione dopo l’acquisto di un prodotto ricondizionato su Amazon Renewed, è possibile avviare la procedura di reclamo direttamente dalla pagina “I Miei Ordini“.

Le FAQ di Amazon spiegano che: