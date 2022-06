Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Calabria

State organizzando le vacanze estive e non volete proprio pensare a cosa succederà a settembre? Ci pensiamo noi a farvi tornare con i piedi per terra, parlandovi del Calendario Scolastico 2022/23 in Calabria. Nell’anno scolastico appena giunto al termine il primo giorno di scuola è stato il 20 settembre e l’ultimo il 9 giugno, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che rimarranno a scuola fino al prossimo 30 settembre. Qual è la situazione di quest’anno? Vediamo insieme quali sono le date di inizio e di fine, nonché eventuali festività e ponti del calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Calabria!

Calendario Scolastico 2022/23 Calabria: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Calabria? Il primo giorno di scuola per studenti e docenti sarà mercoledì 14 settembre 2022, quindi circa una settimana in anticipo rispetto all’anno scolastico 2021/22. Quando finisce la scuola in Calabria? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, in questo caso invece in linea con l’anno scolastico appena giunto al termine, sempre fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che terminano il 30 giugno 2023. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Calabria: 14 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Calabria: 10 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Calabria (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Calabria: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Calabria? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Calabria resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre al 7 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Previsti inoltre alcuni ponti: Ognissanti è di martedì, per questo motivo le lezioni saranno sospese anche il 31 ottobre oltre che il 1° novembre; l’8 dicembre è giovedì quindi per l’Immacolata Concezione scuole chiuse anche venerdì 9 e sabato 10. E ancora il 25 aprile la Festa della Liberazione è il martedì, quindi scuole chiuse lunedì 24, infine il 2 giugno la Festa nazionale della Repubblica è di venerdì, quindi chi va a scuola il sabato potrà godere di un giorno di vacanza il 3 giugno. Segnaliamo anche un giorno lontani dai banchi di scuola per il 1° maggio la Festa dei Lavoratori. Ricapitolando:

1°-2 novembre (ponte)

8-9-10 dicembre (ponte)

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre a sabato 7 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

24-25 aprile (ponte)

2-3 giugno (ponte)

Ricordiamo anche che la Festa del Santo Patrono regala un giorno in più di vacanza, anche se questa data varia da comune a comune. Per esempio a Crotone la Festa del Santo Patrono è il 9 ottobre che però quest’anno cade di domenica, quindi niente da fare; lo stesso vale per la Festa del Santo Patrono di Reggio Calabria che è il 23 aprile, anche in questo caso di domenica.