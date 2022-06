Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Friuli Venezia Giulia

L’anno scolastico è appena terminato e ovviamente tutti gli studenti pensano già al Calendario Scolastico 2022/23 in Friuli Venezia Giulia. Com’è la situazione in questa regione? Per l’anno che si è appena concluso gli studenti sono dovuti tornare sui banchi di scuola il 16 settembre 2021 e sono potuti andare in vacanza l’11 giugno 2022 (mentre per la scuola dell’infanzia c’è da aspettare ancora fino al 30 giugno 2022). Invece quanto manca all’inizio della scuola in Friuli Venezia Giulia? Poi quando finiscono le scuole? E soprattutto quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Friuli Venezia Giulia? Cerchiamo allora di rispondere a tutte le vostre domande, visto che il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Friuli Venezia Giulia è stato già annunciato!

Calendario Scolastico 2022/23 Friuli Venezia Giulia: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Friuli Venezia Giulia? Un quesito che attanaglia studenti e anche genitori per capire quando finiranno ufficialmente le vacanze. L’inizio dell’anno scolastico 2022/23 in Friuli Venezia Giulia è previsto per lunedì 12 settembre 2022, quindi con qualche giorno di anticipo rispetto a quest’anno. L’ultimo giorno di scuola in Friuli Venezia Giulia sarà invece sabato 10 giugno 2023, quindi in linea come quest’anno. Lo stesso accade per le scuole dell’infanzia che chiuderanno venerdì 30 giugno 2023. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia: 12 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia: 10 giugno 2023

Ultimo giorno scuole dell’infanzia Friuli Venezia Giulia: 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Friuli Venezia Giulia: vacanze, ponti e festività

Una volta capita la data d’inizio e quella di fine delle lezioni il prossimo anno, tocchiamo un altro tasto molto importante: stiamo parlando delle vacanze, dei ponti e delle festività. Partiamo dalle feste che già conosciamo come il 1° novembre: in questo caso la festa di Ognissanti cade di martedì e per questo motivo studenti e professori avranno modo di usufruire di un giorno in più di vacanza lunedì 31 ottobre. Anche la Festa della Liberazione cade di martedì, per questo motivo oltre al 25 aprile la scuola resterà chiusa anche lunedì 24 aprile. Il 1° maggio cade di lunedì, perciò le aule resteranno vuote, ma non ci saranno ponti. Per quanto riguarda invece le tanto attese Vacanze di Natale le scuole resteranno chiuse da sabato 24 dicembre al 7 gennaio, per le Vacanze di Carnevale da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Vacanze di Carnevale: da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 (compresi)

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (ponte)

Lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile 2023 (ponte)

Inoltre, va considerata anche la Festa del Santo Patrono, diversa da comune e comune, che se coincidente con un giorno di lezioni equivale a un giorno di festività in più.