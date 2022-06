Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Liguria

“Il calendario scolastico proposto da Regione è stato condiviso in un clima molto positivo da tutto il mondo scuola riunito nel CRIF, Comitato Regionale Istruzione e Formazione di cui fanno parte tra gli altri l’Ufficio Scolastico Regionale e Anci, e garantisce in totale 206 giorni di frequenza“, ha dichiarato l’assessore alla Scuola di Regione Liguria in merito al Calendario Scolastico 2022/23 in Liguria. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale dopo che il calendario in questione è stato sottoposto al CRIF (Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione) che ha dato parere favorevole all’unanimità. “Il prossimo anno scolastico dovrà essere quello del ritorno completo alla normalità per i nostri ragazzi, senza mascherine a scuola“, ha aggiunto il presidente della Regione, Giovanni Toti. Cosa dobbiamo sapere allora sulla scuola in Liguria? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Liguria!

Calendario Scolastico 2022/23 Liguria: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Liguria? Il primo giorno di scuola per studenti e docenti sarà mercoledì 14 settembre 2022, in linea con gli anni passati “al rispetto della vocazione turistica della nostra regione e alle richieste che sono arrivate dal sistema scolastico“. Quando finisce la scuola in Liguria? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che terminano il 30 giugno 2023. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Liguria: 14 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Liguria: 10 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Liguria(scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Liguria: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Liguria? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Calabria resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre all’8 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Previsti inoltre alcuni ponti: Ognissanti è di martedì, per questo motivo le scuole saranno chiuse anche il 31 ottobre oltre che il 1° novembre; inoltre il 25 aprile la Festa della Liberazione è di martedì, perciò lezioni sospese anche lunedì 24. Le altre feste da ricordare con Immacolata Concezione l’8 dicembre, la Festa dei Lavoratori il 1° maggio e la Festa della Repubblica il 2 giugno. Ricapitolando:

1°-2 novembre (ponte)

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

24-25 aprile (ponte)

Senza dimenticare che la Festa del Santo Patrono regala la sospensione delle lezioni per un altro giorno, se cade in un normale giorno di scuola. La data però cambia da comune a comune: la Festa del Santo Patrono di Genova per esempio è il 24 giugno, perciò le scuole sono già chiuse; mentre la Festa del Santo Patrono di Savona è il 18 marzo che però nel 2023 cade di sabato: chi frequenta una scuola aperta anche il sabato, in questa occasione sarà “graziato”.