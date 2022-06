Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Marche

Saranno 208 i giorni di scuola nel Calendario Scolastico 2022/23 nelle Marche. È stato già ufficializzato il calendario, ma facciamo un piccolo passo indietro. Nell’anno scolastico appena concluso gli studenti delle Marche sono rientrati a scuola il 13 settembre e hanno chiuso i libri lo scorso 4 giugno. Cosa accadrà quest’anno? Nello specifico i ragazzi vogliono sapere quanti giorni mancano all’inizio della scuola nelle Marche. Ora scopriamo insieme tutte le date importanti del calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Marche!

Calendario Scolastico 2022/23 Marche: quando inizia e finisce la scuola?

Quando inizia la scuola nelle Marche? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà mercoledì 14 settembre 2022, in linea con quanto accaduto anche nell’anno scolastico appena finito. Quando finiscono le scuole nelle Marche? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, quindi ben una settimana dopo rispetto a quello che è accaduto quest’anno. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Marche: 14 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Marche: 10 giugno 2023

Ore che abbiamo scoperto queste due date importanti, cerchiamo invece di capire se ci sono ponti previsti in base alle vacanze e alle festività!

Calendario Scuola 2022/23 Marche: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola nelle Marche nell’anno scolastico 2022/23 per questo motivo? Prima di tutto vi ricordiamo che per le Vacanze di Natale le scuole nelle Marche rimarranno chiuse da sabato 24 dicembre all’8 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Ci sarà inoltre un ponte che riguarda Ognissanti che cade di martedì e le scuole resteranno invece chiuse anche mercoledì 2 novembre. Ovviamente vi ricordiamo anche le feste comandate: il 25 e 26 dicembre Natale e Santo Stefano, il 1° gennaio Capodanno, il 6 gennaio l’Epifania, il 9 e il 10 aprile Pasqua e Pasquetta, il 1° maggio la Festa dei Lavoratori e il 2 giugno la Festa della Repubblica.

1-2 novembre per Ognissanti (ponte)

Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Ogni comune poi ha un giorno in più di “ferie” grazie alla Festa del Santo Patrono. Per esempio la Festa del Santo Patrono di Ancona cade il 4 maggio, perciò gli studenti avranno modo di fare un giorno di vacanza in quella data, visto che nel 2023 cade di giovedì. Al contrario chi vive a Macerata non avrà la stessa fortuna, visto che la Festa del Santo Patrono è il 31 agosto e quindi le scuole sono già chiuse.