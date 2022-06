Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Sardegna

Mentre gli studenti del quinto anno di tutta Italia sono impegni con gli esami di Maturità, la Giunta Regionale della Sardegna ha deciso di diffondere e ufficializzare il Calendario Scolastico 2022/23 in Sardegna. “Il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell’impegno assunto dalle competenti autonomie locali“, ha dichiarato l’assessore della Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu. Ma quando iniziano e quando finiscono le scuole in Sardegna? E sono previste dei ponti a causa delle festività? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Sardegna!

Calendario Scolastico 2022/23 Sardegna: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Sardegna? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà mercoledì 14 settembre 2022, esattamente come accaduto lo scorso anno. Quando finisce la scuola in Sardegna? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che terminano il 30 giugno 2023 (esattamente in linea con quanto successo per entrambi nell’anno scolastico appena terminato). Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Sardegna: 14 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Sardegna: 10 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Sardegna (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Ci saranno 206 giorni di lezione che arrivano a 204 per via dei due giorni a disposizione delle singole istituzioni scolastiche. Vista la necessità di dover assicurare una durata delle lezioni non inferiore ai 200 giorni e che i singoli istituti possono adattare il calendario scolastico a specifiche esigenze locali oltre che didattiche, ogni scuola può scegliere in autonomia se cominciare le lezioni con qualche giorno di anticipo.

Calendario Scuola 2022/23 Sardegna: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Sardegna? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Sardegna resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Lezioni sospese anche per le Feste Nazionali: 1° novembre Ognissanti, 8 dicembre Festa della Immacolata Concezione, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro e 2 giugno Festa della Repubblica. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Ricordiamo anche la Festa del Santo Patrono che cambia come data da comune a comune e regala un giorno in più a casa. La Festa del Santo Patrono di Sassari è il 6 dicembre che nel 2022 cade di martedì, perciò in quella giornata le lezioni saranno sospese. La Festa del Santo Patrono di Nuoro è il 5 agosto, quindi in quel caso le scuole saranno già chiuse e gli studenti non potranno usufruire di questo giorno in più.