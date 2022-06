Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Trentino Alto-Adige

State già pensando al Calendario Scolastico 2022/23 in Trentino Alto-Adige? Se siete studenti oppure genitori capiamo la vostra apprensione e per questo motivo cerchiamo di fare un chiarimento su tutte le date di inizio e fine scuola. Per l’anno che è appena giunto al termine gli studenti sono dovuti tornare sui banchi di scuola il 13 settembre 2021 e sono potuti andare in vacanza il 10 giugno 2022. Ha fatto eccezione la Provincia di Bolzano in cui i ragazzi sono rientrati a scuola il 6 settembre e finiranno il prossimo 16 giugno. Cosa accade per l’anno scolastico 2022/2023? Scopriamo allora quando inizia la scuola in Trentino Alto-Adige e quali sono le altre date da segnare sul calendario!

Calendario Scolastico 2022/23 Trentino Alto-Adige: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Trentino Alto-Adige? L’inizio della scuola in Trentino Alto-Adige è previsto per lunedì 12 settembre 2022, quindi in linea con quanto accaduto lo scorso anno. L’ultimo giorno di scuola in Trentino Alto-Adige sarà invece venerdì 9 giugno 2023, anche in questo caso in linea con l’anno scolastico appena terminato. Fa sempre eccezione però la provincia di Bolzano in cui gli studenti torneranno a scuola lunedì 5 settembre 2022, per poi lasciare i banchi venerdì 16 giugno 2023, esattamente come quest’anno. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Trentino Alto-Adige: 12 settembre 2022

Primo giorno di scuola provincia di Bolzano: 5 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Trentino Alto-Adige: 9 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola provincia di Bolzano: 16 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Trentino Alto-Adige: vacanze, ponti e festività

Dopo aver visto le date di inizio e fine del Calendario anno scolastico 2022/23 in Trentino Alto-Adige e per la provincia di Bolzano, capiamo cosa accadrà per vacanze, ponti e festività. Per quanto riguarda le tanto attese Vacanze di Natale le scuole resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Per quanto riguarda le Vacanze di Carnevale gli studenti resteranno a casa solo il 20 ed il 21 febbraio, ma c’è un ponte da segnalare, ossia quello di Ognissanti: il 1° novembre cade di martedì e per questo la scuola resterà chiusa anche lunedì 31 ottobre. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Carnevale: lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (ponte)

Fa sempre eccezione la provincia di Bolzano: le tanto attese Vacanze di Natale ci saranno da sabato 24 dicembre all’8 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua valgono le date del Trentino Alto-Adige, quindi da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Vacanze di Carnevale invece più lunghe a Bolzano: dal 20 al 26 febbraio; idem per Ognissanti, visto che le scuole resteranno chiuse da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Carnevale: lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre 2022 (ponte)

Ricordiamo anche che va considerata la Festa del Santo Patrono, diversa da comune e comune, che potrebbe dare ai ragazzi un giorno in più di vacanza.