Presso la prestigiosa sede dell’Università Bocconi di Milano si è svolta la finale dei Campionati Nazionali di Imprenditorialità

L’evento, organizzato da Junior Achievement Italia (la più grande organizzazione non profit al mondo che prepara i giovani al mondo del lavoro e all’imprenditorialità) insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto la partecipazione di 180 alunni e alunne, riuniti in 60 mini-imprese, provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno presentato le loro idee e i loro progetti imprenditoriali, tutti nati in classe.

Tra i numerosi riconoscimenti assegnati, uno dei più ambiti è stato sicuramente il “Premio Miglior Impresa in Azione 2023”, assegnato da Unioncamere, che è stato conquistato da Smart Bumblebees, un team della 4 IVD ITIS dell’Istituto Michelangelo Bartolo di Siracusa.

Smart Bumblebees ha sviluppato un progetto innovativo per prevenire la scarsa impollinazione del Bombus Terrestris, un problema che colpisce numerose aziende agricole. Il team ha condotto una ricerca accurata per individuare soluzioni efficaci per monitorare e controllare l’attività di questi insetti.

La loro proposta si chiama “Smart Hive”, un contenitore per arnie che consente il controllo completo e remoto dell’impollinazione. Questo contenitore è dotato di sensori e attuatori, controllati da un microcontrollore e gestibili tramite app, e riesce così a rendere “smart” qualsiasi arnia.

La giuria ha elogiato il progetto per la sua innovazione, l’applicazione pratica della tecnologia e il suo contributo all’agricoltura. Inoltre, ha apprezzato l’attenzione dedicata al territorio e ha sottolineato la possibilità di espandere questa soluzione ad altre colture.

Come premio, i giovani vincitori avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a un percorso di formazione online e riceveranno assistenza tecnica per la redazione del Business Plan. In questo modo i ragazzi potranno sviluppare le proprie competenze imprenditoriali e affinare le loro idee di business.

Tra gli importanti riconoscimenti conferiti durante la serata anche il Premio Junior Achievement 2023, che finisce sempre in Sicilia. È stato assegnato infatti al progetto WashMeUp dell’Istituto tecnico-tecnologico E. Majorana di Milazzo.

Il progetto prevede il lancio sul mercato delle Cesar Pods, ovvero un detergente in pastiglie per lavastoviglie, composto da ingredienti di origine vegetale e quindi interamente biodegradabile.

Saranno i ragazzi di WashMeUp, quindi, a rappresentare l’Italia ai Gen-E 2023, i Campionati Europei di Imprenditorialità, in programma dall’11 al 14 luglio a Istanbul.