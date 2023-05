Junior Achievement Italia, la più grande organizzazione non profit al mondo che prepara i giovani al mondo del lavoro e all’imprenditorialità, organizza insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito i Campionati Nazionali di Imprenditorialità, un evento imperdibile per tutte le scuole secondarie di II grado che vogliono mettere alla prova le loro idee e i loro progetti imprenditoriali nati in classe.

L’evento vedrà il suo momento clou nella finale, prevista per il 5 e il 6 giugno 2023, presso la prestigiosa sede dell’Università Bocconi di Milano. In quell’occasione si sfideranno 60 mini imprese di studenti, per aggiudicarsi il Premio Migliore Mini Impresa di Studenti 2023 e, con esso, il biglietto per Istanbul dove a luglio si svolgeranno i campionati che decreteranno la miglior mini impresa d’Europa.

Tra le 60 partecipanti, anche le 4 mini-imprese vincitrici delle competizioni territoriali del programma Impresa in Azione di JA Italia:

della classe 4AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, un progetto che si pone l’obiettivo di creare degli oggetti unici realizzati interamente con i materiali di scarto provenienti dalla lavorazione del ferro. Ecosigea JA SB nasce dall’idea di 18 studenti e studentesse dell’I.S.I.S. Malignani di Udine, ed è basata sullo studio e la produzione di concimi innovativi e amici dell’ambiente.

della classe 4B dell’I. T. E. Enrico de Nicola di San Giovanni la Punta (Catania), una piattaforma innovativa che permette di gestire il proprio guardaroba in modo più efficiente e sostenibile, riducendo così l’impatto ambientale del settore della moda. GoGirls della classe 4A del Liceo Mazzini di La Spezia ha sviluppato un’applicazione che si propone di aiutare le donne che viaggiano da sole a sentirsi più sicure e meno sole.

Il programma “Impresa in Azione” di JA Italia

“Impresa in Azione” è il programma di formazione imprenditoriale di JA Italia che si rivolge agli studenti che si trovano nella fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni, che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole superiori.

Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come un’attività valida all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), questo programma offre ai partecipanti un’esperienza professionale diretta, avvicinandoli alle aziende e al mondo esterno alla scuola.

Le classi coinvolte vengono trasformate in mini-imprese, con l’obiettivo di fornire un’esperienza formativa completa che spazia dalla concezione di un’idea al suo lancio sul mercato.

La metodologia di insegnamento si basa sul concetto di “impara facendo” (learning-by-doing) e riesce ad appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. Attraverso questo approccio, gli studenti sviluppano un insieme di competenze tecniche e trasversali essenziali per la loro futura carriera professionale, che sono tipiche dell’autoimprenditorialità.

Junior Achievement in Italia e nel Mondo

Con più di un secolo di esperienza globale, Junior Achievement rappresenta l’organizzazione non profit più grande al mondo dedicata all’educazione economica e imprenditoriale nelle scuole. Nel 2022 e nel 2023, è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace. La rete di JA è presente in 122 Paesi e conta su oltre 465.000 volontari aziendali provenienti da ogni settore professionale, i quali raggiungono più di 10 milioni di studenti in tutto il mondo. A partire dal 2019, JA è stata classificata al sesto posto nella lista mondiale Top500NGO da NGO Advisor.

In Italia, dal 2002, JA ha costruito una solida rete di professionisti aziendali, fondazioni, istituzioni, educatori e insegnanti che, attraverso il volontariato e la responsabilità sociale, offrono strumenti didattici pratici e concreti. Grazie a questi sforzi, nell’anno scolastico 2021/2022, JA Italia ha formato più di 200.000 giovani tra i 6 e i 24 anni, valorizzando le loro capacità e insegnando loro come individuare opportunità, affinché il futuro sia un promettente orizzonte di speranza in cui gli studenti di oggi possano diventare protagonisti del mondo del lavoro di domani.