Chi ha fondato Kiev e cosa significa

Kiev è tristemente al centro dell’informazione mondiale da circa un mese a questa parte. Chi ha fondato la città e cosa significa Kiev? Approfondirlo probabilmente non ti aiuterà a fare chiarezza rispetto all’attuale “guerra” che la vede coinvolta per opera della Russia, ma a conoscerne la nascita e l’origine della sua storia. Approfondiamole di seguito.

Cosa significa Kiev

Iniziamo dal significato del termine Kiev: nella lingua ebraica Kiev significa Dono di Dio. In quanto alla sua etimologia, deriverebbe da Киев – Kyi – uno dei suoi quattro leggendari fondatori come vedremo a breve.

Chi ha fondato Kiev

Come ben sappiamo, Kiev è la capitale e la città più grande dell’Ucraina. Si trova nella parte centro-settentrionale del paese sul fiume Dnepr. La città è un importante centro industriale, scientifico, educativo e culturale dell’Europa orientale.

Secondo la leggenda, Kiev è stata fondata da tre fratelli slavi, Kyi, Scheck e Khoryv, e dalla loro sorella Lybed. Tale tesi viene supportata dal fatto che il nome della città può essere inteso come “Kyi’s” in ucraino. Ma a riguardo ci sono altre tesi. Alcuni storici, ad esempio, ritengono che la città possa essere stata fondata da popoli turchi, probabilmente i magiari o i cazari. A prova di tale ipotesi c’è la possibile origine del termine Kiev dalla loro lingua: Küi = riva del fiume + ev = insediamento.

Quando fu fondata

Per quanto riguarda, invece, il momento in cui la città è stata fondata, secondo molti questo risalirebbe al V secolo; altri storici, invece, sostengono che la fondazione sia avvenuta molto più tardi, più vicino all’VIII o IX secolo. Tesi, quest’ultima, smentita tuttavia da numerose prove archeologiche. In realtà, molto probabilmente Kiev fu fondata molto prima del V secolo, quando serviva da snodo commerciale tra Costantinopoli e il nord-est europeo ed era nota – almeno secondo lo storico goto Giordane – con il nome di Danaprstadr. Fu successivamente, quando la regione finì sotto l’influenza slavo-variaga, che la città acquisì il nome Kiev.

Capitale dell’antica Rus

Nel IX secolo Kiev divenne la capitale dell’antica Rus. Il territorio di questo stato indipendente si estendeva dal Mar Baltico a nord al Mar Nero a sud e dal fiume Volga a est fino ai Carpazi a ovest. Da allora, Kiev si è trasformata in un importante centro dell’Europa orientale: è oggi tra le 10 città più grandi d’Europa in quanto a popolazione. E’ stata protagonista di numerosi grandi eventi politici e culturali in Europa.

