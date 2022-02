La Dad ci ha costretti a farlo, ma come prendere appunti in videolezione in maniera efficiente? Si tratta di un’abilità che non è da tutti, almeno non per chi è alle prime armi. Ma sappiamo quanto gli appunti siano essenziali per apprendere al meglio una lezione e per far sì che le nozioni, specie quelle dette dal prof che non sono sul libro, rimangano impresse in mente e non vadano perse nella memoria a breve termine. E ciò non conta solo per gli studenti, ma anche per chi frequenta corsi di formazione o per i lavoratori durante una riunione.

Come prendere appunti da una videolezione

Come si prendono appunti da un video, dunque? Fortunatamente, hai a disposizione diverse strategie che possono aiutarti al meglio. Ovviamente, dovrai essere tu a scegliere la migliore per te. Non tutte, infatti, sono congeniali a chiunque.

La prima cosa da fare in assoluto sta nel decidere se prendere appunti digitali o scritti a mano. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. Probabilmente, però, a meno che tu non segua sull’Ipad, il tuo computer sarà impegnato, ed allora carta e penna saranno una soluzione obbligata. Inoltre, puoi scegliere di prendere appunti mentre assisti alla lezione on line o alla fine di questa (se ne hai la possibilità, potresti anche rivederla prendendo appunti in maniera più consapevole successivamente).

Come prendere appunti durante una lezione

In questo caso puoi suddividere lo schermo tenendo in una parte il video, e nell’altra un foglio word o un’app sulla quale scrivere contestualmente. E’ molto più semplice non doversi alternare tra le pagine web e, soprattutto, non si corre il rischio di chiudere accidentalmente la pagina nella quale hai scritto gli appunti senza averla prima salvata.

Leggi anche: Mappe mentali: come sfruttarle per prendere appunti

Divisione della lezione in idee principali

E’ il metodo più popolare tra gli studenti e si addice a lezioni che si basano su una struttura piuttosto chiara. Consiste nel suddividere tutte le nozioni ripetute in idee principali e, a loro volta, in argomenti secondari e dettagli. Per rendere più agevole la suddivisione, puoi utilizzare elenchi puntati e numerati.

Metodo Cornell

Altrettanto conosciuto è il metodo Cornell, altrimenti detto “metodo della pagina divisa”. Secondo tale strategia, il lavoro si basa sulla suddivisione della pagina che riserva una determinata sezione al titolo, agli appunti, ai commenti/domande e al riepilogo. Tale metodo consente senza dubbio di prendere note in modo rapido ed efficiente.

Bene, speriamo che queste dritte su come prendere appunti nelle lezioni online (che si tratti di Dad o meno) velocemente sul computer possano esserti di aiuto.