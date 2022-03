Scegliere la materia per la tesi può non essere un compito facile. L’ansia aumenta gradualmente all’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del nostro argomento di tesi e dell’eventuale relatore. Non stupirti: probabilmente è questa la parte più difficile, più dello scrivere la tesi stessa. Con i consigli che ti forniamo sotto, speriamo di darti un aiuto concreto per trovare qualcosa di interessante, fattibile e forse originale da scrivere ma, soprattutto, a individuare la materia per la quale farlo.

Consigli su come scegliere la materia per la tesi

Prima ancora di metterti in moto, ti consigliamo di verificare eventuali regolamenti facenti capo al tuo corso di laurea in ambito tesi. Magari prevedono determinati requisiti o condizioni che devi rispettare. Conoscerli ti aiuterà a restringere, ottimizzandolo, il tuo campo di scelta. Successivamente, ti consigliamo di scegliere il tipo di tesi che vuoi condurre: si tratta di una tesi compilativa o di una sperimentale? Esistono materie o argomenti che si prestano in particolar modo all’una o all’altra.

A questo punto, per scegliere la materia, soffermati a pensare a quella che hai studiato con maggiore passione, che magari ti ha motivato maggiormente se messa a confronto con le altre. È importante, infatti, dare la precedenza a qualcosa di stimolante, solo così potrai fare un lavoro accurato, perché sarai spinto tu stesso dalla curiosità che la materia suscita in te, e magari la trasmetterai anche agli altri. E, cosa ancora più importante, non ti peserà lavorarci su.

Come trovare argomento per la tesi?

“Non riesco a trovare un argomento per la tesi“… Se questo è il tuo assillo, non avere timore. Non sei il primo né l’ultimo, sappi che l’ispirazione ti troverà. E’ normale sentirsi stressati, probabilmente è per la pressione, che sentiamo addosso, di dover trovare qualcosa di interessante, rilevante e magari anche innovativo all’interno dei nostri campi disciplinari. Gli argomenti per la tesi di laurea sono tantissimi: uno buono, è quello che inizia con una buona domanda di ricerca. Azzeccare quella giusta, ti permetterà di fare un lavoro impeccabile, approfondito, ben studiato e strutturato. Importante sarà individuare qualcosa che ti interessa fortemente o ti appassiona: solo così potrai coinvolgere e fare breccia in chi leggerà il tuo lavoro.

Come si sceglie il relatore per la tesi?

Come scegliere il professore per la tesi, invece? Esistono diverse strade per giungere alla decisione. Una delle strategie che hai a disposizione, è quella di prendere in considerazione i professori con i quali hai studiato o dei quali hai seguito le materie. Se l’argomento della tua tesi è rilevante per i loro interessi di ricerca potresti aver trovato il tuo relatore senza neanche accorgertene. Oppure, puoi cercare sul sito web della tua facoltà l’elenco dei docenti e informarti sui loro interessi di ricerca: magari quelli di uno di loro potrebbero coincidere con i tuoi. Fondamentali restano, però, la stima e la fiducia nei confronti del tuo relatore, non sottovalutarle.

Leggi anche: