Se ti stai chiedendo come scrivere una tesi in poco tempo sappi che, seppure non esista una bacchetta magica, puoi fare affidamento sui consigli di chi ci è passato prima di te. Diffida da chi ti dice “ho scritto la tesi in una settimana“, anche se fosse vero (cosa piuttosto improbabile) non puoi certo aspettarti di fare un buon lavoro in così poco tempo. Ma se sei qui, probabilmente è perché vuoi fare le cose per bene. Ed allora continua a leggere, ti diamo qualche info utile su quante ore al giorno (o quanti giorni) ci vogliono per scrivere la tesi.

Tesi in poco tempo, come scriverla

Il modo migliore per iniziare con la giusta marcia sta nel porsi le giuste domande: ovvero, qual è l’ipotesi o l’obiettivo della tua tesi? Sembra ovvio, eppure per molti studenti non lo è. Tanto che non sanno letteralmente da che parte iniziare. Ed allora inizia dicendo “Lo scopo della mia tesi è…”: la risposta che ti sarai dato ti indicherà la via. Non ti preoccupare se la risposta dovesse cambiare nel tempo, è probabile che si evolverà man mano che lavori alla tua tesi. Vedrai che nel corso della sua stesura avrai man mano sempre più chiarezza del suo contenuto.

Un altro passaggio fondamentale che ti permetterà di trovare la voglia di scrivere la tesi e di farlo velocemente, sta nel suddividerla in fasi definite. Nello specifico:

raccolta di idee

modifica e analisi dei dati

rifinitura

La prima fase ti permetterà di raccogliere quante più idee e informazioni possibili. La seconda è la fase nella quale la tesi inizia a prendere forma, fino a sfociare in un documento con una struttura chiara e un flusso logico di argomenti. L’ultima è la fase che ti consente di avere un feedback dal tuo coordinatore e di poter colmare le eventuali lacune.

Consigli per scrivere una tesi in poco tempo

Per raggiungere il tuo obiettivo puoi porti delle sfide quotidiane, ad esempio scrivere 10 pagine al giorno. Non c’è bisogno, invece, di scrivere la tesi di notte, a meno che per te non sia più proficuo farlo mentre tutti dormono e le occasioni di distrazione sono minori. Inoltre, non aspettare di essere ispirato, probabilmente non lo sarai mai. Piuttosto, cercala tu l’ispirazione. I modi sono diversi: potresti uscire di casa, andare in biblioteca, confrontarti con i tuoi colleghi o con un professore o ancora vedere un film che abbia a che vedere con l’argomento che intendi sviluppare.

Quanto tempo ci vuole per scrivere una tesi triennale?

Quanti giorni per scrivere la tesi? Se si tratta di una laurea triennale potrebbero volerci da un minimo di 6 ad un massimo di 8 mesi. Date le premesse, è superfluo dire che non dovresti chiederti come scrivere la tesi in un mese, non sarebbe fattibile. Al massimo, puoi chiederti come scrivere 20 pagine in un giorno anche se anche tale ipotesi sembra abbastanza azzardata, a meno che non si tratti di una bozza iniziale che correggerai e ricorreggerai più volte fino alla consegna.

